



اختممت أعمال قمة الابتكار اليوم الخميس في الرياض بمشاركة محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، التي تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة بنك التسويات الدولية (BIS)، حيث نوقش مستقبل الابتكار في القطاع المالي، واستعراض أبرز الفرص والتحديات التي تواجهه.

وركزت القمة، التي نظمتها "ساما" بالتعاون مع بنك التسويات الدولية BIS لمدة يومين، على تعزيز الوعي بالتقنية المالية، ودور الابتكار في تطوير الأنظمة المالية الحديثة، إضافة إلى إبراز الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا الشأن.

وشهدت أعمال القمة، بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية والخبراء من القطاعين العام والخاص والأكاديميين من المجتمع الدولي؛ مناقشة عدد من المواضيع الرئيسية والتي من أبرزها، الوضع الحالي للجهود الدولية لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق مجموعة العشرين التي أُطلقت بشأن تحسين منظومة المدفوعات عبر الحدود والتحديات المرتبطة بها.

وذلك إلى جانب الرؤية المستقبلية لغرض إنشاء بنية مدفوعات عبر الحدود متسارعة وبتكلفة أقل تتسم بالشفافية والشمولية، ودور التعاون متعدد الأطراف، وتأثير التقنيات الناشئة والأطر التنظيمية لها للتخفيف من مخاطرها، والتوازن بين الابتكار والاستقرار المالي.

ويُعد بنك التسويات الدولية الذي تم تأسيسه في مدينة بازل عام 1930، أقدم وأهم منصةً رئيسيةً للتعاون الدولي بين البنوك المركزية، من خلال صياغة السياسات واستحداث أفضل الممارسات التي تعزّز متانة واستقرار النظام المالي العالمي. ويضم بنك التسويات الدولية في مجلس إدارته؛ محافظين من 16 دولة إضافةً إلى البنك المركزي الأوروبي يمثلون أكبر وأهم اقتصادات العالم.