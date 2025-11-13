الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.29
(0.76%) 0.07
مجموعة تداول السعودية القابضة189.8
(-0.11%) -0.20
الشركة التعاونية للتأمين126.6
(-2.47%) -3.20
شركة الخدمات التجارية العربية103.1
(-3.64%) -3.90
شركة دراية المالية5.5
(0.36%) 0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب36
(-0.94%) -0.34
البنك العربي الوطني22.24
(-0.85%) -0.19
شركة موبي الصناعية10.49
(-2.87%) -0.31
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32
(-1.72%) -0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.91
(0.93%) 0.21
بنك البلاد27.32
(-0.29%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل12.15
(-1.86%) -0.23
شركة المنجم للأغذية53.6
(-0.83%) -0.45
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.31
(-1.83%) -0.23
الشركة السعودية للصناعات الأساسية56.55
(0.09%) 0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية118.2
(-0.51%) -0.60
شركة الحمادي القابضة29.26
(-1.68%) -0.50
شركة الوطنية للتأمين13.73
(-0.22%) -0.03
أرامكو السعودية25.76
(0.70%) 0.18
شركة الأميانت العربية السعودية18.24
(-0.65%) -0.12
البنك الأهلي السعودي37.98
(0.48%) 0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.84
(-0.39%) -0.12
الأخبار

سَكَّت الولايات المتحدة الأربعاء آخر قطعة نقود معدنية من فئة البنس، أي السنت الواحد، نظرا إلى أن تكلفة إنتاجها تتجاوز قيمتها الاسمية.

وأعلنت دار سكّ العملة في بيان لها أن أي بنسات جديدة لن تُطرح بعد الآن للتداول، منهية بذلك تاريخا من الإنتاج دام 232 عاما.

وذكّرت الدار بأن "البنس أدى دورا مهما في الحياة اليومية للأمريكيين، منذ بدايات النظام الاقتصادي إلى اليوم"، لكنها أوضحت أن "العوامل الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى تغير سلوك المستهلك، جعلت إنتاجه غير قابل للاستمرار".

حجم قطع البنس المتداولة بنحو 300 مليار

أفادت بأن "تكلفة إنتاج كل بنس ارتفعت على مدار العقد الفائت من 1.42 سنت إلى 3.69 سنتات".

وقدّر البيان حجم قطع البنس المتداولة بنحو 300 مليار، ملاحظا أنه "يتجاوز بكثير المبلغ اللازم للتبادلات".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في فبراير الفائت إلى وقف إنتاج هذه العملة المعدنية، بهدف خفض الإنفاق العام.

وقال "فلنتخلص من الهدر في موازنة أمتنا العظيمة، حتى لو كان بنسا بنسا".

وأوضحت دار سك العملة أنها تعتزم سكّ البنسات في المستقبل، ولكن فقط كقطع لهواة جمع العملات.

وسبق لدول أخرى أن أوقفت إنتاج القطع النقدية الصغرى الشبيهة بالبنس، مثل كندا المجاورة عام 2012، لأسباب تتعلق أيضا بالتكلفة والتقادم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية