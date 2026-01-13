بعثة تجارية بولندية تتجه إلى السعودية لتوقيع اتفاقيات في المعادن الحيوية

ينتظر أن يصل إلى السعودية في غضون أسبوعين، وزير المالية البولندي مع مجموعة من الشركات البولندية في مهمة تجارية كبيرة، لتوقيع اتفاقيات في مجال المعادن الحيوية وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" كريستوف بولستا، وزير الدولة البولندي المسؤول عن المناخ والبيئة.

وقال الوزير البولندي على هامش فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026: إن علاقات تاريخية ممتازة تربط بولندا والسعودية ما يتيح تحقيق تقدم في مجال المعادن مع سعي السعودية إلى تطوير مواردها الخاصة.

بولستا أضاف، لدينا خبرة غنية في هذا المجال، وتاريخيا عملنا لعقود في تعدين الفحم، ولهذا نمتلك قاعدة عمالية عالية المهارة وتقنيات متقدمة، وأرى أن مجال التعاون بيننا واسع جدا.

وعن المؤتمر قال بولستا: المعادن الأرضية النادرة والمعادن الحيوية ضرورية جدا في هذا التحول والتوجه نحو الكهرباء والطاقة المتجددة يتطلب الوصول إلى هذه المعادن، معتبرا الوصول إلى هذه المعادن عنصر أساسي في التحول العادل على مستوى العالم. ما يجعل هذا المؤتمر تحديدا جزءا أساسيا من الجهود العالمية الرامية إلى الكهربة وتحقيق التحول العادل في الطاقة.