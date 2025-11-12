تعتزم بريطانيا منع الشركات من تقديم خدمات مثل الشحن والتأمين لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، في أحدث محاولة منها لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا عبر تقليل إيرادات الكرملين.

في أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات على موسكو تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية ابتداء من الأول من يناير 2027، بينما استهدفت بريطانيا والولايات المتحدة شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت.

قالت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنها ترغب في المضي أبعد من ذلك من خلال منع روسيا من الوصول إلى الشركات التي تقدم خدمات لصادرات الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان قبيل اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الذي بدأ اليوم في كندا وينتهي غدا الأربعاء "الحظر سيُطبَّق تدريجيا خلال عام 2026 بالتوافق مع شركائنا الأوروبيين".