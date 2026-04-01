بريطانيا تتواصل مع 35 دولة لعقد اجتماع من أجل مضيق هرمز

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن الاضطرابات العالمية التي تسببت فيها حرب إيران تعني أن على ​بلاده التركيز على التقارب مع حلفائها الأوروبيين بشأن الأمن والدفاع والملفات الاقتصادية، وذلك بعد تكرار انتقادات حادة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

أضاف ستارمر أن بناء علاقات أقوى مع أوروبا سيكون محور قمة مع الاتحاد الأوروبي ستعقد هذا الصيف، وحذر من أن تبعات حرب إيران ستمتد لجيل كامل.

وتابع قائلا للصحفيين في مقر ‌الحكومة البريطانية ‌في دوانينج ستريت "يتضح أكثر فأكثر، مع ​استمرار ‌العالم ⁠في ​الانزلاق في ⁠هذا المسار المتقلب المضطرب، أن مصالحنا الوطنية على المدى الطويل تتطلب شراكة أوثق مع حلفائنا في أوروبا".

وفي مؤشر على أن السياسة ‌الخارجية البريطانية تتحول عن الولايات ‌المتحدة، حليفتها الأوثق عادة، قال ستارمر ​إنه يرى مستقبل بلاده وهي ‌متقاربة أكثر مع أوروبا.

اجتماعات عن هرمز

لدى ‌سؤال ستارمر عن انتقادات ترمب، قال إنه لن يستسلم "للضغط" من ترمب لينجر إلى الحرب.

أضاف أن الحكومة تركز على توثيق العلاقات مع أوروبا وأن من الضروري معالجة بعض "الأضرار الجسيمة" التي تسبب ‌فيها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ورغم أن ستارمر، دعا إلى إجراءات طموحة لتقوية ⁠العلاقات، استبعد العودة ⁠للانضمام إلى الاتحاد الجمركي للتكتل أو السوق الموحدة.

ولم يعلن ستارمر عن أي سياسات جديدة أو إجراءات لمساعدة الأسر على تحمل تبعات ارتفاع الأسعار خلال المؤتمر الصحفي، لكنه قال إن بلاده ستستضيف هذا الأسبوع اجتماعات مع الحلفاء لمناقشة سبل فتح مضيق هرمز وأشار إلى أن 35 دولة مشاركة حاليا في تلك الجهود.

أضاف ستارمر أن وزيرة الخارجية إيفيت كوبر ستستضيف اجتماعا هذا الأسبوع لتقييم الإجراءات الدبلوماسية والسياسية التي يمكن ​أن تتخذ لفتح المضيق لكنه ​أقر بأن الأمر لن يكون سهلا ولا سريعا حتى بعد أي خفض للتصعيد في الحرب.