أعلنت شركة بروكفيلد المتخصصة في مجال الاستثمار، عن الإغلاق الأول لصندوق بروكفيلد ميدل إيست بارتنرز (BMEP) الجديد للاستثمار في أسهم الملكية الخاصة، باستثمار رئيسي أوّلي من صندوق الاستثمارات العامة PIF ، بحسب بيان اليوم.

وجمع الصندوق الجديد ملياري دولار (قرابة 7.5 مليار ريال) من مستثمرين إستراتيجيين، بينهم عدد من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية، وستتركز أنشطته على الاستثمار في الشركات ضمن أسواق المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وسيستفيد (BMEP) من خبرات بروكفيلد من خلال مكاتبها في الرياض وعبر شبكتها العالمية الواسعة للاستثمار بفرص الاستحواذ الكلي، وحصص الأقلية وغيرها من الفرص الاستثمارية ضمن شركات في قطاعات متنوعة تشمل الخدمات المالية وخدمات الأعمال والتجزئة والصناعات والتقنية والرعاية الصحية.

وسيعطي الصندوق الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الأسواق والفرص ذات النمو المرتفع في دول الخليج، على أن يستثمر ما لا يقل عن 50% من رأس ماله في السوق السعودية، بما يدعم جهود صندوق الاستثمارات في مواصلة جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إلى المملكة.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة في (BMEP) في إطار إستراتيجيته لتعظيم العوائد وتحقيق القيمة الطويلة الأمد من خلال الشراكات العالمية، وتُعد شراكات الصندوق أداة أساسية تتيح له الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية الاقتصادية مع تمكين تطوير القدرات والكفاءات المحلية.

ويتوافق الاستثمار الجديد مع إستراتيجية الصندوق لمواصلة جذب رأس المال والمستثمرين، وتعزيز قوة وتنوّع السوق المالية السعودية، من خلال الشراكة مع مستثمرين عالميين في فرص الاستثمار الواعدة، وتمكين المؤسسات المالية، وزيادة خيارات التمويل المتوفرة للشركات المحلية، وطرح منتجات استثمارية جديدة.

وقال يزيد الحميد، نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: "يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز مكانة المملكة، التي تُعتبر مركزاً عالمياً للاستثمار، من خلال ترسّيخ علاقاته مع الشركاء الدوليين لدعم الابتكار في المنتجات ووصول المستثمرين إلى المزيد من الفرص في السوق السعودية.

تهدف شراكتنا مع بروكفيلد إلى ترسيخ دور الأسهم الخاصة الدولية في المنطقة، وجذب رأس المال العالمي إلى المملكة، وتسريع الصفقات مع جذب خبرات عالمية المستوى لتطوير منظومة الاستثمار المحلية".

ومن جهته قال بروس فلات، الرئيس التنفيذي لشركة بروكفيلد كوربوريشن: "يسعدنا التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة وسائر شركائنا الإستراتيجيين الآخرين، بما يعكس الثقة العالمية وتنامي الطلب على فرص الاستثمار في مجال أسهم الملكية الخاصة في المملكة والمنطقة.

تعمل بروكفيلد بشكل نشط في منطقة الشرق الأوسط منذ ما يقارب ثلاثة عقود، وتقدم خبرة استثمارية محلية كبيرة، وشبكة علاقات واسعة، ونهج مميز للملكية والإدارة يتيح تحقيق تحوّل إيجابي في أنشطة الأعمال عالية الجودة، ونحن نرى فرصاً كبيرة للشراكة والتعاون مع الشركات في المنطقة، لتعزيز نموها طويل الأمد."

وتلتزم بروكفيلد تخصيص 500 مليون دولار (قرابة 1.87 مليار ريال) للصندوق للجديد؛ بما يتوافق مع نهجها القائم على المواءمة مع شركائها.

وتعتزم بروكفيلد كذلك توفير الخدمات التعليمية لـ"أكاديمية بروكفيلد" محلياً، حيث تعمل الأكاديمية التي تأسست عام 2019 على تقديم فرص تعليمية تفاعلية للكفاءات لدى شركاء بروكفيلد.

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز المستثمرين تأثيراً على مستوى العالم، ويتبع استراتيجية استثمارية طويلة الأجل تستهدف مواصلة دفع التحول الاقتصادي للسعودية، إلى جانب تحقيق عوائد مالية مستدامة.

وتُعدّ بروكفيلد من أكبر المستثمرين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستثمر بشكل مباشر في المنطقة منذ عام 2015، وتمتلك بروكفيلد محفظة استثمارية تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار (ما يقارب 60 مليار ريال) من الأصول المُدارة في قطاعات الأسهم الخاصة والعقارات والبنية التحتية.

تدير بروكفيلد أصولاً تزيد قيمتها عن تريليون دولار أمريكي، وتمتلك وتدير أصولاً وشركات تقدم خدمات أساسية تُشكل ركيزة الاقتصاد العالمي. تستثمر بروكفيلد نيابةً عن المؤسسات والأفراد حول العالم في قطاعات متنوعة تشمل البنية التحتية، والطاقة، وشركات الملكية الخاصة، والعقارات، والائتمان - في قطاعات حيوية أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية.

وبخبرة تمتد لأكثر من 100 عام، وعمليات في أكثر من 30 بلداً، تتبنى بروكفيلد نهجاً استثمارياً طويل الأجل لبناء الأصول والشركات اللي تلعب دورا أساسية في بناء مستقبل أكثر ترابطاً ومرونة واستدامة – بهدف تحقيق نمو طويل الأمد في ثروات عملائها، مع تقديم عوائد عالية تتماشى مع المخاطر لمساهميها.