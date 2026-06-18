برنامج هنقرستيشن للولاء "HRewards" يعزز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتحول الرقمي

احتفلت "هنقرستيشن"، الشركة التقنية الرائدة والأولى في قطاع التوصيل بالمملكة، بالذكرى السنوية الثالثة لإطلاق برنامجها للولاء "HRewards"، لتسلط الضوء على محطة إنجاز بارزة في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، والمساهمة في تحقيق أهداف التجارة الرقمية لرؤية السعودية 2030. استثمار "هنقرستيشن" بشكل مباشر لتمويل البرنامج بالكامل دفع بالنمو التجاري لأكثر من 50,000 من المتاجر والشركاء المنضمين الذين وسعوا نطاق وصولهم، واكتسبوا عملاء جدد، وحققوا زيادة في حجم الطلبات في أكثر من 100 مدينة سعودية دون تكبد أي تكاليف تشغيلية إضافية لمنشآتهم.

ومنذ إطلاقه في عام 2023، أثبت برنامج "HRewards" دوره كمبادرة استراتيجية لدعم الشركاء، محولًا ولاء العملاء إلى دعم اقتصادي مباشر للقطاع الخاص المحلي. ومن خلال تسجيل أكثر من 9 مليون طلب تم شراؤه باستخدام نقاط الولاء خلال العام الماضي، تتيح هذه المنظومة الممولة بالكامل للمطاعم والمتاجر ورواد الأعمال المحليين الاستفادة من الطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، مما يعزز معايير القطاع ويساهم في التحول الرقمي الوطني.

وحتى الآن، قام أكثر من 2 مليون مستفيد فريد باستخدام نقاط ولائهم المتراكمة لشراء الوجبات، مما يثبت كيف يمكن للحلول التجارية القائمة على التقنية أن تعزز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع توسيع نطاق أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وبهذه المناسبة، صرّح المهندس علي الدمنهوري، الرئيس التنفيذي لهنقرستيشن: "إن الاحتفاء بمرور ثلاث سنوات على إطلاق برنامج هنقرستيشن للولاء "HRewards" يبرز الدور المحوري للمنصات التقنية الوطنية في تحقيق مواءمة اقتصادية ملموسة مع رؤية 2030. ومن خلال تحمل تكاليف برنامج الولاء، فإننا ندعم نمو شركائنا، ونمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع السريع، مما يدعم ازدهار منظومة التجارة الرقمية في المملكة. ويؤكد هذا البرنامج أن تقديم قيمة مضافة للمستهلك يمكن أن يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة نمو وازدهار الأعمال المحلية."

ويعكس هذا الإنجاز التزام "هنقرستيشن" طويل الأجل بدعم الاقتصاد الرقمي للمملكة العربية السعودية، وتوافقها التام مع مستهدفات الرؤية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز جودة الحياة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات الحيوية.

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