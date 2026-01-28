بدء موسم "تخفيضات رمضان" في المنشآت التجارية مطلع فبراير

من المقرر بدء موسم تخفيضات شهر رمضان المبارك في السعودية اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة اليوم.

يمتد موسم "تخفيضات رمضان" إلى ما بعد عيد الفطر المبارك ليشمل كافة السلع والمنتجات الرمضانية، ومستلزمات العيد، وتتيح الوزارة للمنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية التقدم بطلب الحصول على تراخيص التخفيضات بشكل إلكتروني.

وتنطلق "تخفيضات رمضان" للمستهلكين مطلع فبراير، ويستمر حتى 26 مارس المقبل، ويستهدف الموسم الذي يمتد إلى (54) يومًا إلى تحفيز المستهلكين على التسوق المبكر، وتفادي ازدحام لحظات الشراء الأخيرة.

ويهدف التقديم الإلكتروني للتخفيضات إلى تمكين المنشآت والمتاجر الإلكترونية من الحصول على التراخيص بسهولة، وطباعتها وإبرازها للمستهلك، دون فقدان أيام من الرصيد السنوي للتخفيضات.

ويمكن للمستهلك التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح "الباركود" الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل "نوع ونسبة التخفيضات، ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة الأساسية".

وأكدت الوزارة استمرار الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية للتحقق من نظامية التخفيضات والرقابة عليها في جميع مناطق السعودية.