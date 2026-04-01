الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 1 أبريل 2026 | 13 شَوَّال 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين6.42
(1.26%) 0.08
مجموعة تداول السعودية القابضة140.3
(0.36%) 0.50
الشركة التعاونية للتأمين127.6
(-0.31%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية121.8
(0.00%) 0.00
شركة دراية المالية5.17
(-0.39%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.14
(-0.85%) -0.30
البنك العربي الوطني21.57
(0.14%) 0.03
شركة موبي الصناعية10.89
(-3.63%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.24
(-0.06%) -0.02
شركة إتحاد مصانع الأسلاك17.88
(1.19%) 0.21
بنك البلاد26.92
(-0.66%) -0.18
شركة أملاك العالمية للتمويل9.97
(0.30%) 0.03
شركة المنجم للأغذية52.65
(1.06%) 0.55
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.41
(2.24%) 0.25
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.5
(-1.33%) -0.80
شركة سابك للمغذيات الزراعية147.5
(1.72%) 2.50
شركة الحمادي القابضة26.66
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين12.57
(2.20%) 0.27
أرامكو السعودية27.56
(0.58%) 0.16
شركة الأميانت العربية السعودية13.88
(2.36%) 0.32
البنك الأهلي السعودي41.9
(0.19%) 0.08
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.86
(-2.30%) -0.82
الأخبار

بدء تشغيل محطة حاويات ميناء الجبيل باستثمارات ملياري ريال

الأربعاء 1 أبريل 2026 11:25 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
ميناء الجبيل التجاري

بدأت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري بموجب عقد تخصيص مع الشركة السعودية العالمية للموانئ "SGP"، بقيمة استثمارية تتجاوز ملياري ريال.

بدء التشغيل يأتي تنفيذا لعقد التخصيص الموقع بين الطرفين، والذي يتضمن تطوير البنية التحتية وتحديث المعدات التشغيلية، و زيادة طول الأرصفة من 1000 إلى 1400 متر، وتعميق المراسي من 14 إلى 18 مترا، إضافة إلى زيادة عدد رافعات "STS" من 6 إلى 10 رافعات، وزيادة عدد رافعات "RTG" من 13 إلى 29 رافعة مؤتمتة وصديقة للبيئة.

وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر قال "بدء تشغيل محطة الحاويات بميناء الجبيل التجاري يأتي ثمرة تعميق الشراكة مع القطاع الخاص و الثقة في البيئة الاستثمارية بالمملكة، ويسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل و الخدمات اللوجستية"، مضيفا "المشروع يسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين 3 قارات، ويدعم نمو سلاسل الإمداد والتجارة البحرية، ويعزز من دور الموانئ السعودية في استقطاب خطوط الملاحة العالمية وسفن الجيل الجديد الضخمة".

بدء التشغيل يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات من 1.5 مليون إلى 2.4 مليون حاوية قياسية سنويا، على مساحة 460 ألف متر مربع، بما يمكن المحطة من استقبال سفن الجيل الجديد الضخمة، ويرفع كفاءة التشغيل، ويعزز مكانة ميناء الجبيل التجاري كبوابة لوجستية محورية تدعم النمو المستدام للمملكة، بجانب تعزيز التكامل التشغيلي مع محطات المجموعة في موانئ الساحل الشرقي.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع، أن بدء تشغيل المحطة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى رفع كفاءة تشغيل الموانئ وتعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية بميناء الجبيل التجاري وفق أعلى المعايير الدولية، مضيفا أن ذلك يأتي امتدادا للشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص الوطني لدعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد العالمية.

يعد ميناء الجبيل التجاري أحد الموانئ الحيوية في المنطقة الشرقية، ويتميز بموقعه الاستراتيجي قرب المدن الصناعية، ما يجعله محورا مهما لدعم حركة الصادرات والواردات وتعزيز سلاسل الإمداد، إضافة إلى دوره في خدمة الصناعات الوطنية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.

التعريفات
السعوديةالموانئ السعوديةموانئ
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية