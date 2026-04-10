بدء إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات تطوير طرق الرياض

بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض اليوم، في إجراءات نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسارات برنامج تطوير محاور لطرق الدائرية والرئيسية.

المشاريع تشمل مشروع تطوير محور طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومشروع ربط طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز بطريق الطائف، إضافة إلى مشروع تطوير طريق نجم الدين الأيوبي، ومشروع تطوير محور طريق العروبة – عبدالرحمن الغافقي – الأمير بندر بن عبدالعزيز.

الهيئة دعت ملاك العقارات المشمولة إلى استكمال تعبئة البيانات وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، أو مراجعة مكتب تنفيذ الطرق التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وكانت الهيئة بدأت تنفيذ مشاريع "المجموعة الأولى" من البرنامج في أغسطس 2024، التي شملت تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار ريال، بينما أعلنت عن "المجموعة الثانية" من البرنامج في فبراير 2025، شملت تنفيذ 8 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال.

كما بدأت تنفيذ مشاريع "المجموعة الثالثة" من البرنامج تشمل 6 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال.