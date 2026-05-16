باول رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي حتى أداء وارش اليمين الدستورية

عيّن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة جيروم باول رئيساً مؤقتاً إلى حين أداء خلفه كيفن وارش اليمين رسمياً، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي.

وتنتهي ولاية باول كرئيس يوم الجمعة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي إن "هذا الإجراء المؤقت بتعيين الرئيس الحالي رئيساً مؤقتاً يتماشى مع الممارسات السابقة خلال انتقالات مماثلة بين الرؤساء".

وكان مجلس الشيوخ قد صادق في وقت سابق من هذا الأسبوع على تعيين وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي.

وقالت نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف ميشيل بومان والعضو ستيفن ميران إنهما لم يؤيدا قرار تعيين باول رئيساً مؤقتاً، لأنهما لا يدعمان أن يكون هذا التكليف مفتوح المدة.

وأضافت بومان وميران: "في ظل وجود مرشح تمت المصادقة عليه وسيؤدي اليمين قريباً، نرى أن انتخاب رئيس مؤقت يجب أن يقتصر على فترة زمنية محددة لا تقل عن أسبوع، لكننا سنؤيد فترة تصل إلى شهر للسماح بأي تأخير محتمل".