باحث بريطاني في الرياض يصدر كتاباً حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطبي

أصدر طبيب أسنان وباحث بريطاني مقيم في العاصمة السعودية الرياض منذ أكثر من 25 عاماً، كتاباً جديداً بعنوان “The AI-Ready Doctor”، يتناول فيه الأبعاد الأخلاقية والعملية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة الطبية الحديثة.

يركز الكتاب على تمكين الأطباء وفرق الرعاية الصحية من التعامل مع الخوارزميات الطبية بثقة، مع فهم حدودها ودورها في دعم القرار السريري دون أن تحل محل الحكم الطبي.

وصدر الكتاب عبر منصة «أمازون»، حيث حظي باهتمام مبكر ضمن فئة الكتب الجديدة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطبي.

ويحمل مؤلف الكتاب، الدكتور عميد خالد عبدالحميد، صفة بروفيسور زائر في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الطبي في جامعة شرق لندن في المملكة المتحدة، وله عدد من المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية في مجالات الذكاء الاصطناعي الطبي وأخلاقياته.

3757a709-b9f5-4953-8ffd-6134845f9b82

وفي تصريح لـ«الاقتصادية»، قال الدكتور عميد إن السعودية، في ظل رؤية 2030، أصبحت بيئة جاذبة للكفاءات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية، مشيراً إلى أن المبادرات التي تقودها جهات وطنية مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) تسهم في تسريع تبني التقنيات المتقدمة ضمن إطار تنظيمي وأخلاقي متوازن.

وأضاف أن التحدي في المرحلة المقبلة لا يتمثل فقط في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل في ضمان استخدامها بشكل مسؤول يحافظ على دور الطبيب، ويعزز جودة الرعاية الصحية.