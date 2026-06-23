أبدت أكثر من 500 شركة محلية ودولية رغبتها في المشاركة في معرض مستقبل الإعلام "FOMEX 2027"، الذي يُقام ضمن أعمال المنتدى السعودي للإعلام خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027 في العاصمة السعودية الرياض، لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التقنية في قطاع الإعلام والاتصال.

منصة تجمع قادة صناعة الإعلام والتقنية

معرض FOMEX يُعد أحد أكبر المعارض المتخصصة في صناعة الإعلام على مستوى المنطقة، إذ يجمع تحت سقف واحد نخبة الشركات العالمية، والمؤسسات الإعلامية والتقنية، ورواد الابتكار، وصنّاع المحتوى، في منصة تفاعلية تستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الإعلامية، والتحولات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الإنتاج والبث، وصناعة المحتوى.

نجاح النسخة السابقة

يأتي الاهتمام المتنامي امتدادًا للنجاحات التي حققتها النسخة الماضية من المنتدى والمعرض المصاحب له، التي استقطبت أكثر من 65 ألف زائر، في رقم قياسي عالمي تُوِّج بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إلى جانب مشاركة 200 شركة من أكثر من 50 جنسية، وتحقيق ظهور رقمي تجاوز 116 مليون ظهور.

ويُنتظر أن تستقطب نسخة 2027 عشرات الآلاف من الزوار والمتخصصين والخبراء من مختلف دول العالم، لتؤكد مجددا مكانة العاصمة السعودية الرياض مركزًا إقليميًا لصناعة الإعلام والابتكار والتقنيات.

الحارثي : الإقبال يبرز المكانة المتنامية للسعودية

أكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد الحارثي أن الإقبال الكبير من الشركات العالمية للمشاركة في FOMEX 2027 يبرز المكانة المتنامية التي تحظى بها السعودية على خريطة صناعة الإعلام والتقنية، مشيرًا إلى أن المنتدى والمعرض أصبحا منصة دولية تجمع قادة الصناعة والمبتكرين وصنّاع القرار لاستشراف مستقبل الإعلام، وتطوير فرص الاستثمار، وتعزيز الشراكات النوعية.

وأشار الحارثي إلى أن المنتدى السعودي للإعلام يواصل العمل على تطوير تجربة المعرض عامًا بعد عام، بما يواكب التحولات المتسارعة في القطاع الإعلامي، ويعزز حضور السعودية مركزًا إقليميًا ودوليًا للابتكار الإعلامي والتقني، انسجامًا مع مستهدفات رؤية 2030.

مشاركة تقنية واسعة وفرص استثمارية

من المتوقع أن يشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتقنيات البث والأقمار الصناعية، والحلول الرقمية المتقدمة، إلى جانب استضافة عدد من الإطلاقات التقنية والشراكات النوعية التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة الإعلامية، حيث يمثل معرض FOMEX نافذة إستراتيجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء الشراكات، واستشراف مستقبل القطاع الإعلامي في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.