شهدت أجزاء من العاصمة الفرنسية باريس انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة صباح اليوم الخميس، حيث انقطعت الكهرباء عن حوالي 170 ألف منزل في البداية منذ الساعة 0538 بتوقيت جرينتش.

عزت شركة "آر.تي.إي" الفرنسية المشغلة للشبكة الأمر إلى حادثة تقنية في محطة "إيسي-ليه مولينو" الفرعية جنوب غربي العاصمة. متحدث باسم الشركة قال إن السبب الدقيق للواقعة لم يُعرف بعد وإن التحقيقات جارية.

تسبب انقطاع التيار كذلك في توقف بعض خطوط مترو الأنفاق وقطارات الضواحي.

ذكرت الشركة أن التيار الكهربائي سرعان ما عاد.

بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، ظل حوالي 2600 منزل فقط بدون كهرباء.

قالت شركة "إينيدس" الموردة للكهرباء في وقت سابق إنها تتوقع استعادة التيار بالكامل بحلول الساعة 0800 بتوقيت جرينتش.