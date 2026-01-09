الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

انطلاق جائزة مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية للخيل الجمعة المقبلة

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 9 يناير 2026 19:41 |1 دقائق قراءة
تنظّم مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، بالتعاون مع نادي سباقات الخيل، الجمعة المقبل، النسخة الثانية من جائزة مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية للخيل، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، بقيمة تتجاوز 3 ملايين ريال، بحسب بيان اليوم.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز حضور الفروسية السعودية، من خلال تكريم الملاك والمدربين والخيالة المحليين على جهودهم في إبراز جودة الخيل، وتحفيزهم على تحقيق مزيد من التميز والابتكار، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية لرياضة الفروسية.

وتتضمن أمسية الجائزة عددًا من الأنشطة والفعاليات المصاحبة لسباقات الخيل، كما خُصّصت جوائز متنوعة للجمهور من مختلف الفئات، تشمل 10 سيارات، و200 تذكرة عمرة، و200 تذكرة لملاهي القدية Six Flags، إلى جانب جوائز أخرى قيّمة، تُقدَّم من خلال مسابقات وأنشطة تُقام من أرض الميدان، بما يعزز تجربة الحضور.

وتشمل الفعاليات مناطق تفاعلية وترفيهية، توفر أجواء متكاملة للأسر والأطفال، وتسهم في إبراز سباقات الخيل كحدث رياضي واجتماعي يعكس روح الأصالة والتجدد.

وتواصل مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية، من خلال هذه الجائزة، دمج البعد الإنساني بالمبادرات الرياضية، عبر برامج تستهدف المجتمع بمختلف شرائحه، وتعزز القيم الإنسانية المرتبطة برياضة الفروسية، بما يعكس رسالة المؤسسة وأهدافها المجتمعية.

