انطلاق اجتماع اتحاد غرب آسيا للصحافة في الأحساء برئاسة السعودية

انطلقت اليوم الأحد أعمال اجتماع اتحاد غرب آسيا للصحافة، الذي تترأس السعودية دورته الحالية، وذلك في الأحساء برئاسة عضوان الأحمري رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعودية.

الاجتماع يبحث عددا من المحاور الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير العمل الصحفي في دول غرب آسيا، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الاتحادات الأعضاء، إلى جانب تبادل الخبرات المهنية والتجارب الناجحة في مجالات التحرير والإدارة الإعلامية وبناء القدرات الصحفية.

يتخلل أعمال اليوم الأول ورشة عمل مشتركة بين اتحاد غرب آسيا للصحافة واتحاد الصحافة الدولي، تركز على تبادل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى مناقشة تحديات التحول الرقمي في المؤسسات الصحفية، وآليات توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز الاستدامة الإعلامية، ومواكبة المتغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام على المستويين الإقليمي والدولي.

