بلغت قيمة الموافقات على القروض التي قدمها صندوق التنمية الزراعية في السعودية نحو 5 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي للصندوق حبيب الشمري.

الصندوق كان قد قدم 6 مليارات ريال في الفترة المماثلة من العام السابق أي أن قروض هذا العام شهدت انخفاضا بنحو 16%.

إجمالي التمويلات منذ تأسيس الصندوق ارتفع ليصل إلى 77 مليار ريال حتى الربع الثالث 2025 بعد أن بلغ 72 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وأشار الصندوق إلى أن أكثر من 500 ألف مستفيد استفادوا من التمويلات المقدمة منذ التأسيس فيما يعمل خلال العام الحالي على إطلاق منتجات تمويلية جديدة تستهدف رفع كفاءة القطاع ودعم الابتكار الزراعي.

من أحدث المنتجات التمويلية التي أطلقها الصندوق "برنامج تمويل الشركات الابتكارية الناشئة" المخصص لدعم المشاريع الريادية النوعية في قطاعي الزراعة والغذاء ويهدف البرنامج إلى تمكين رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين من دخول السوق وتوظيف ابتكاراتهم لتعزيز نمو القطاع وتحسين كفاءته.

كما أطلق الصندوق بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور برنامج "تمويل التكاليف التشغيلية لشراء التمور" الموجّه للأفراد والمنشآت متناهية الصغر لتوفير السيولة اللازمة لشراء وتداول التمور خلال الموسم ويسهم هذا التمويل في زيادة حركة البيع وجذب مزيد من المشترين، إلى جانب دعم المزارعين في تحسين الجودة وزيادة الإنتاج ورفع تنافسية التمور السعودية.

وبيّن الصندوق خلال ورشة عمل أن تمويل البرنامج يصل إلى 750 ألف ريال، بفترة سداد تمتد إلى عام واحد بما يعزز نشاط الأسواق الموسمية للتمور ويدعم كل من المنتجين والمشترين.