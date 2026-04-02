انخفاض طلبات إعانة البطالة في أمريكا رغم الحرب

انخفضت طلبات الحصول على إعانات البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وسط انخفاض معدلات التسريح من العمل، ما يشير إلى استقرار سوق العمل خلال شهر مارس، رغم تحذيرات الاقتصاديين من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يشكل خطراً سلبياً.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بمقدار 9 آلاف طلب، لتصل إلى 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 28 مارس. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 212 ألف طلب للأسبوع الأخير.

راوحت الطلبات هذا العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو ما يتوافق مع ما يصفه الاقتصاديون بسوق عمل تتميز بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح. ويعزو الاقتصاديون ركود سوق العمل إلى حالة عدم اليقين المستمرة الناجمة عن الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.