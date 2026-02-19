أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء انخفاض حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر، بعد أن خفضت اليابان وبريطانيا، أكبر حاملين للديون الحكومية الأمريكية، حجم محفظتيهما الاستثماريتين في تلك السندات.

وانخفضت حيازات سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.27 تريليون دولار في ديسمبر، من 9.36 تريليون في نوفمبر.

وتراجعت حيازات اليابان من الديون الأمريكية إلى 1.19 تريليون دولار من 1.20 تريليون في الشهر السابق. ولا تزال اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية.

وقلصت بريطانيا، التي تحتل المرتبة الثانية، حيازاتها إلى 866 مليار دولار، من 889 مليارا في نوفمبر. وحافظت الصين، ثالث أكبر حامل للسندات الأمريكية، على محفظتها ثابتة تقريبا عند 683.5 مليار دولار، مقارنة مع 683.9 مليار في الشهر السابق. وارتفعت العوائد في أوائل ديسمبر قبل أن تستقر في نطاق ضيق لبقية الشهر بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في العاشر من ذلك الشهر.

وأشار صانعو السياسات المنقسمون بشدة إلى أنه من غير المرجح أن تنخفض تكاليف الاقتراض أكثر في المدى القريب، إذ ينتظر البنك المركزي الأمريكي توضيح اتجاه سوق العمل الذي يظهر علامات على التراجع، والتضخم الذي "لا يزال مرتفعا إلى حد ما"، والاقتصاد الذي يرى أنه سيكتسب قوة دافعة في 2026.