انخفاض التعدين يهبط بالإنتاج الصناعي السعودي 14% خلال مارس

انخفض مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 14.1% خلال مارس الماضي على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.

البيانات أشارت إلى أن سبب التراجع يعود لانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، فيما سجل المؤشر انخفاضا على أساس شهري بنسبة 22.3%.

المؤشر الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر تراجع في مارس 22.2%، فيما انخفض نشاط الصناعة التحويلية 4.7% للشهر ذاته، متأثرا بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي تراجع 11.6%، إضافة إلى نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية الذي انخفض 4.5% على أساس سنوي.

وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كانت قد أصدرت 221 ترخيصا صناعيا جديدا خلال فبراير الماضي، فيما بدأت الإنتاج في 112 مصنعا جديدا خلال الشهر نفسه، حيث بلغ حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة 2.6 مليار ريال، ويتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير نحو ألفي فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

في المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير 890 مليون ريال، مع فرص وظيفية تقدر بأكثر من 1900، ما يعكس استمرار توسع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيز التشغيل الفعلي.