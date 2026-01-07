الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأخبار

انتعاش وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في ديسمبر

«رويترز»
«رويترز» من واشنطن
الأربعاء 7 يناير 2026 18:8 |1 دقائق قراءة
انتعاش وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في ديسمبرPeople operating machines at an embroidery factory - clothing industry concepts

أظهر تقرير الوظائف الوطني الصادر ​عن مؤسسة إيه.دي.بي اليوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انتعشت بأقل من ‌المتوقع في ديسمبر.

وزاد ‌عدد ⁠الوظائف ​في ‌القطاع الخاص بمقدار 41 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد خفض معدل بلغ 29 ألف وظيفة في نوفمبر . وكان خبراء اقتصاد استطلعت ‌رويترز آراءهم توقعوا ‍ارتفاع عدد الوظائف ‍في القطاع الخاص ‍بمقدار 47 ألفا بعد انخفاض سابق بلغ 32 ألفا في نوفمبر.

وجرى إعداد تقرير إيه.دي.بي ⁠بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، وتم إصداره قبل تقرير الوظائف الأكثر شمولا لشهر ديسمبر الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة ويحظى بمتابعة ‌وثيقة.

