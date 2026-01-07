انتعاش وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في ديسمبر

أظهر تقرير الوظائف الوطني الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي اليوم الأربعاء أن وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة انتعشت بأقل من المتوقع في ديسمبر.
وزاد عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 41 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد خفض معدل بلغ 29 ألف وظيفة في نوفمبر . وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 47 ألفا بعد انخفاض سابق بلغ 32 ألفا في نوفمبر.
وجرى إعداد تقرير إيه.دي.بي بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، وتم إصداره قبل تقرير الوظائف الأكثر شمولا لشهر ديسمبر الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة.