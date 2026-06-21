انتربي تستحوذ على مرناه تكنولوجي سيستمز

أعلنت انتربي، مزود حلول قبول المدفوعات متعددة القنوات في السعودية، أن مجموعتها أتمت الاستحواذ الكامل على شركة مرناه تكنولوجي سيستمز، في صفقة تربط بين حلول الأعمال والمدفوعات والخدمات المالية.

وترسخ الصفقة موقع المجموعة في قطاع حلول الأعمال في الشرق الأوسط، من خلال مرناه، التي تخدم منظومات البيع والتوزيع لدى شركات كبرى في السلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG) والتوزيع في المنطقة.

وتعد مرناه، التي تأسست قبل أكثر من ثلاثة عقود، شركة تقنية سعودية متخصصة في حلول التنقل المؤسسي وأتمتة فرق المبيعات. وتخدم برمجياتها أكثر من 45 ألف مستخدم عبر ما يزيد على 200 تركيب، بما يدعم شركات ذات شبكات واسعة للمبيعات والتوزيع في السعودية وأسواق إقليمية أخرى.

وبالنسبة إلى انتربي، تقرب الصفقة حلولها في قبول المدفوعات من قاعدة مرناه من العملاء المؤسسيين، ومن عمليات البيع والتوزيع التي تولد معاملات الدفع. وتسعى الشركة إلى دمج حلول المدفوعات المدمجة مع قاعدة مرناه البرمجية، بما يمنح العملاء رابطاً أوثق بين أنظمة إدارة التجارة والخدمات المالية الداعمة لها.

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وقال الأستاذ بدري الكاظم، رئيس مجلس إدارة المجموعة: «سيواصل عملاء مرناه الاستفادة من منتجات الشركة وخبراتها القائمة، فيما تتيح الصفقة للمجموعة إضافة قدرات انتربي في المدفوعات المدمجة وإدارة النقد والتمويل المدمج ضمن عروض مرناه، بما يدعم توسعها في خدمة عملاء المؤسسات».

ومن شأن الاستحواذ أن يعزز قدرة المجموعة على خدمة عملاء المؤسسات، عبر الجمع بين قاعدة مرناه في حلول الأعمال وقدرات انتربي في المدفوعات متعددة القنوات وإدارة النقد والتمويل المدمج.

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