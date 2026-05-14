الهند تشدد قيود استيراد الذهب لحماية الروبية وسط حرب إيران

شددت الهند القيود على استيراد الذهب إلى البلاد، مع تكثيف رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهوده للدفاع عن الروبية من تداعيات الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.

وأفاد إخطار حكومي بأن واردات السبائك التي تتجاوز 100 كيلوغرام ستخضع لتصاريح مسبقة، مضيفاً أن أي واردات لاحقة لن تُمنح إلا بعد تنفيذ صادرات تعادل 50%.

قواعد تراخيص الاستيراد الجديدة تأتي بعد أيام من رفع الحكومة الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى أكثر من الضعف لدعم العملة المحلية.

وتدرس نيودلهي عدة خطوات طارئة لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحد من الأضرار الناجمة عن الحرب التي يشهدها الشرق الأوسط.