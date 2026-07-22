ينطلق المنتدى السعودي للإعلام في نسخته السادسة في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

من المنتظر أن تشهد هذه النسخة مشاركة واسعة من قادة الإعلام وصناع القرار والخبراء والمؤسسات الإعلامية والتقنية من شتى دول العالم.

وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أكد أن المنتدى رسخ مكانته بصفته إحدى أبرز المنصات الإعلامية المتخصصة في المنطقة.

خلال النسخة الخامسة من المنتدى، التي عقدت في فبراير الماضي، أطلق وزير الإعلام السعودي12 مبادرة نوعية، أبرزها معسكر الابتكار الإعلامي "سعودي مب"، في مجالات الصحافة المعززة، وصناعة المحتوى الذكي، والمذيع الافتراضي، بالشراكة مع الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا".

المنتدى السعودي للإعلام أسَّس من الرياض منطلقًا لرؤى جديدة تُعيد تشكيل مستقبل الإعلام في المنطقة بقيادة سعودية ومشاركة دولية رفيعة، وبات منصة مؤثرة تظهر قصص السعودية وقيمها أمام العالم بكل مهنية واقتدار، ويعزز حضورها في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

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يعمل المنتدى على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، ودعم بناء بيئات تنظيمية وتشغيلية مُمكّنة لقطاع إعلامي أكثر تأثيرًا وابتكارًا، بحضور واسع من صناع القرار الإعلامي والشركات التقنية والابتكارية.

في تلك النسخة، فازت "الاقتصادية" بجائزة المنتدى في فئة الصحافة، وتحديدا ضمن مسار التقرير الصحافي، وذلك عبر المشاركة التي قدمها الزميل خالد البدر.

ناقش التقرير، الذي نشرته الصحيفة في نوفمبر الماضي، فكرة "الصكوك الرياضية"، التي رغم كونها مفهوما ناشئا في القطاع الرياضي العالمي فإن أسواقا مثل ماليزيا وإندونيسيا وقطر مهدت الطريق من خلال تجارب في تمويل قطاعات مرتبطة بالرياضة، ما يفتح الباب أمام تبني صيغ مماثلة على مستوى الأندية السعودية المتجهة للخصخصة.

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