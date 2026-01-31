الندرة وشخصيات الركاب تضع السيارات الكلاسيكية في خانة "إرث لا تقيمه الأسعار"

بما تحمله من ذكريات جميلة وتاريخ من الركاب تنقلوا فيها على مدى عقود، يخضع تقييم السيارات الكلاسيكية إلى معايير مختلفة عن نظيراتها من السيارات الحديثة، تتمثل في الندرة، والحالة العامة للسيارة، إضافة إلى "سيرتها الذاتية" وبالتحديد ارتباطها بملاك وشخصيات مهمة، بحسب ما ذكر لـ"الاقتصادية" هواة جمع هذا النوع من السيارات.

وقالوا لـ"الاقتصادية" على هامش فعاليات "كلاسيك هب" التي نظمتها أمانة منطقة الرياض وضمت تجمعا كبيرا لملاك وعشاق السيارات الكلاسيكية "إن وجود شخصية قيادية أو مهمة في تاريخ أي سيارة كفيل بنقلها إلى مستوى أعلى من التسعير".

وعلى هامش الفعالية، أعلن راكان السبيعي، رئيس فريق "سيدان كلاسيك"، عن تدشين الهوية الجديدة للفريق وإطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي، مؤكدا أنه يعد أول موقع سعودي معتمد ومتخصص في سيارات السيدان الكلاسيكية.

800 عضو في نادي السيارات الكلاسيكية

وأوضح السبيعي أن الموقع يضم متجرا إلكترونيا مخصصا لبيع وعرض السيارات وقطع الغيار النادرة، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمركبات مثل المنظفات الفاخرة وأدوات التلميع، مشيرا إلى أن الفريق يضم حاليا نحو 800 عضو ويجمع أكثر من 70 سيارة من مختلف مناطق المملكة، مع سجل مشاركات تجاوز 65 فعالية.

وحول القيمة السوقية لهذه المركبات، قال "إن الأسعار تبدأ من 50 ألف ريال وقد تصل إلى 400 ألف ريال"، مبينا أن الندرة والجمالية التاريخية هما المحرك الأساسي لهذه القيمة، إلى جانب الارتباط العاطفي للهواة بمركباتهم.

من جانبه، استعرض عصام العصيمي مسيرة الفريق في المهرجانات الوطنية في مختلف المحافظات مثل الدوادمي وعفيف والقصيم، معلنا عن استعداد الفريق للمشاركة في مهرجان شقراء للمرة الثانية تواليا الأسبوع المقبل.

الندرة والنظافة والملاك معايير التقييم

العصيمي أكد أن القيمة المادية للسيارات الكلاسيكية تتفاوت بناء على الحالة والندرة، مستشهدا ببيع سيارة "شفروليه كابرس" موديل 90 أخيرا في جدة بمبلغ 210 آلاف ريال، لافتا إلى أن هذه السيارات تمثل إرثا تاريخيا يربط الأجيال بذكريات الآباء والأجداد.

أما سليمان المرزوقي، أحد أقدم الهواة، فقد استعرض شغفه الذي يمتد لأكثر من 40 عاما، مؤكدا تمسكه بسيارته الأولى "شفروليه 1960" ورفضه لبيعها، وأوضح المرزوقي أن تقييم أي سيارة كلاسيكية يستند إلى ثلاثة معايير رئيسية هي: الندرة، والحالة العامة للسيارة، إضافة إلى "السيرة الذاتية" للمركبة وما تحمله من قيمة معنوية أو ارتباط بشخصيات مهمة.