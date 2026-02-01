المنتدى السعودي للإعلام ينطلق غدا لتعزيز الاقتصاد المعرفي .. واتفاقيات مرتقبة

ينطلق غدا المنتدى السعودي للإعلام في العاصمة الرياض، بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية وإقليمية وعالمية، لاستشراف مستقبل الإعلام والتحول الرقمي، وتعزيز الاقتصاد المعرفي، ودعم صناعة المحتوى، وتمكين قطاع إعلامي تنافسي وابتكاري، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

المنتدى سيشكل مساحة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في قطاع الإعلام من مختلف دول العالم، لمناقشة التحولات الكبرى التي يشهدها الإعلام المعاصر، حيث تتلاقى التقنيات الحديثة مع صناعة المحتوى، ما يفرض تحديات وفرصًا جديدة على الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

وسيشهد المنتدى أكثر من 150 جلسة وورشة عمل متخصصة، إضافة إلى منطقة للابتكار تضم أحدث الحلول التقنية في مجالات البث والإنتاج والتوزيع، ومن المزمع توقيع اتفاقيات دولية تدعم المواهب السعودية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي.

المنتدى السعودي للإعلام أسَّس من الرياض منطلقًا لرؤى جديدة تُعيد تشكيل مستقبل الإعلام في المنطقة بقيادة سعودية ومشاركة دولية رفيعة، وبات منصة مؤثرة تعكس قصص المملكة وقيمها أمام العالم بكل مهنية واقتدار، ويعزز حضورها في المشهد الإعلامي الإقليمي والدولي.

ويعمل المنتدى على تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، ودعم بناء بيئات تنظيمية وتشغيلية مُمكّنة لقطاع إعلامي أكثر تأثيرًا وابتكارًا، بحضور واسع من صناع القرار الإعلامي والشركات التقنية والابتكارية.

وسيركز المنتدى على استكشاف الإمكانات التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد، وإبراز تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى؛ بما يواكب التحولات المتسارعة عالميًا، ويرتقي بجودة الإعلام الوطني.

ويواصل المنتدى السعودي للإعلام حضوره كمحطة سنوية عالمية لتبادل المعرفة وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في بناء صناعة إعلامية رائدة تُجسّد طموحات المملكة في صناعة مستقبل إعلامي أكثر تأثيرًا واستدامة.

وكشف المنتدى السعودي للإعلام عن أسماء جديدة ضمن قائمة المتحدثين، وتضم القائمة رئيس تحرير صحيفة "ذا تايمز" البريطانية توني غالاغر، ومن صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الحائزة على جائزة بوليتزر الصحفية كارين إليوت هاوس.

وأكد المنتدى أن المشاركة الدولية تعكس التوجه النوعي الذي تتبناه المملكة في بناء مشهد إعلامي حديث، يعزز موقع الرياض بصفتها مركزًا متقدمًا لصياغة الرؤى الإعلامية وصناعة التأثير الدولي، في وقت تتجه فيه أنظار المؤسسات الإعلامية إلى المنصات التي تُعيد تعريف دور الإعلام عالميًا.