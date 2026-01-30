المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة لإتاحة الوصول للخبرة الوطنية

أطلق المنتدى السعودي للإعلام، مبادرة "مركز الخبراء" Expert Hub-، التي تستهدف إتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية الوطنية، اليوم (الجمعة)، وذلك ضمن فعاليات نسخته الخامسة، التي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

وتُعد "مركز الخبراء - Expert Hub" مبادرة معرفية تطوعية تُعنى بإتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية، من خلال لقاءات فردية قصيرة ومركزة تجمع قادة وخبراء الإعلام بالمهتمين والممارسين داخل مساحة مخصصة في المنتدى السعودي للإعلا.

تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للشباب الطموح في مجال الإعلام إلى الوصول المباشر إلى الخبراء السعوديون في مجال الإعلام داخل المنتدى السعودي للإعلام عبر لقاءات قصيرة وعميقة تعكس دور المنتدى في صناعة الإعلام، وتمكين ممارسيه من خوض التجربة، وبناء جسور مهنية بين الأجيال الإعلامية.

ويجسد المنتدى السعودي للإعلام 2026، المنصة الوطنية الأبرز مفهوم دعم و تمكين الوصول المنظم للخبرة الإعلامية، وتحويل المعرفة المتراكمة إلى أثر مهني ملموس ومستدام ينعكس أثره ويمتد في خارطة مستقبل الإعلام السعودي.