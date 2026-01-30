الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.17
(1.74%) 0.14
مجموعة تداول السعودية القابضة162.8
(2.26%) 3.60
الشركة التعاونية للتأمين138.7
(1.61%) 2.20
شركة الخدمات التجارية العربية120.4
(0.92%) 1.10
شركة دراية المالية5.22
(2.15%) 0.11
شركة اليمامة للحديد والصلب38.2
(-0.78%) -0.30
البنك العربي الوطني22.41
(0.04%) 0.01
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.66
(1.99%) 0.56
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.8
(0.46%) 0.09
بنك البلاد26.34
(1.07%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.3
(0.80%) 0.09
شركة المنجم للأغذية54.55
(0.74%) 0.40
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.86
(-2.15%) -0.26
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.05
(-0.90%) -0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.9
(0.57%) 0.70
شركة الحمادي القابضة27.22
(-0.15%) -0.04
شركة الوطنية للتأمين13.86
(1.24%) 0.17
أرامكو السعودية25.4
(0.87%) 0.22
شركة الأميانت العربية السعودية15.49
(0.58%) 0.09
البنك الأهلي السعودي44.26
(0.14%) 0.06
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.7
(0.68%) 0.18
الأخبار

المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة لإتاحة الوصول للخبرة الوطنية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الجمعة 30 يناير 2026 18:30 |1 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
المنتدى السعودي للإعلام يطلق مبادرة لإتاحة الوصول للخبرة الوطنية

أطلق المنتدى السعودي للإعلام، مبادرة "مركز الخبراء" Expert Hub-، التي تستهدف إتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية الوطنية، اليوم (الجمعة)، وذلك ضمن فعاليات نسخته الخامسة، التي تعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

وتُعد "مركز الخبراء - Expert Hub" مبادرة معرفية تطوعية تُعنى بإتاحة الوصول المباشر إلى الخبرة الإعلامية، من خلال لقاءات فردية قصيرة ومركزة تجمع قادة وخبراء الإعلام بالمهتمين والممارسين داخل مساحة مخصصة في المنتدى السعودي للإعلا.

تهدف المبادرة إلى إتاحة الفرصة للشباب الطموح في مجال الإعلام إلى الوصول المباشر إلى الخبراء السعوديون في مجال الإعلام داخل المنتدى السعودي للإعلام عبر لقاءات قصيرة وعميقة تعكس دور المنتدى في صناعة الإعلام، وتمكين ممارسيه من خوض التجربة، وبناء جسور مهنية بين الأجيال الإعلامية.

ويجسد المنتدى السعودي للإعلام 2026، المنصة الوطنية الأبرز مفهوم دعم و تمكين الوصول المنظم للخبرة الإعلامية، وتحويل المعرفة المتراكمة إلى أثر مهني ملموس ومستدام ينعكس أثره ويمتد في خارطة مستقبل الإعلام السعودي.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية