المستثمرون الأجانب يفرون من الأسهم الآسيوية الرابحة





مانيشي رايشودري

يبيع المستثمرون الأجانب الأسهم الآسيوية بوتيرة قياسية رغم الارتفاع القوي الذي تشهده المنطقة. عادةً ما ينذر ذلك بمتاعب قادمة، لكن هذه المرة، قد يكون مجرد عائق مؤقت. فقد باع المستثمرون المؤسسون الأجانب ما قيمته 134 مليار دولار أمريكي من أسهم الأسواق الآسيوية الناشئة في 2026 حتى 12 يونيو، وهو رقم غير مسبوق، بما في ذلك 78 مليار دولار في كوريا الجنوبية، و31 مليار دولار في الهند، و22 مليار دولار في تايوان. يتجاوز هذا الرقم بكثير حجم المبيعات الذي تجاوز 45 مليار دولار أمريكي في 2025 بأكمله.

ويبرز التباين بين التدفقات والأداء بشكلٍ حاد في شمال آسيا، حيث ارتفع مؤشر كوسبي الكوري بأكثر من 88.5%، وارتفع مؤشر تايكس التايواني بأكثر من 50% حتى يوم الجمعة. لم يسبق أن كانت عمليات البيع بهذا الحجم أو بهذا التركيز، حتى خلال الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وجاء عام 2022 في المرتبة الثانية، عندما دفعت الغزوة الروسية لأوكرانيا، وصدمات الطاقة، وتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ومخاوف النمو في الصين، إلى بيع أجنبي بقيمة 52 مليار دولار أمريكي - أي أقل من نصف المبلغ الذي تم بيعه حتى الآن هذا العام. تختلف أسباب عمليات البيع باختلاف الأسواق. وهي أكثر وضوحًا في الهند: تباطؤ نمو الأرباح، وارتفاع التقييمات، وضعف العملة.

في المقابل، كانت كوريا الجنوبية وتايوان ضحايا جزئيًا لنجاحهما: فقد أدت الارتفاعات الهائلة في قطاع التكنولوجيا إلى زيادة أوزان المحافظ الاستثمارية إلى حدٍ اضطر معه بعض الصناديق الأجنبية إلى تقليص انكشافها لإدارة مخاطر التركيز.

إعادة التوازن: تتجلى ديناميكية إعادة التوازن بوضوح في كوريا الجنوبية، حيث تُعدّ شركتا سامسونج للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، وهما من أكثر الأسهم مبيعًا، من بين أفضل الأسهم أداءً في السوق، وفقًا لبيانات بورصة كوريا. وقد ارتفعت أسهمهما هذا العام بنحو 151% و218% على التوالي. لنفترض مستثمرًا افتراضيًا يمتلك أسهم سامسونج وإس كيه هاينكس بنسبة 8.6% من مؤشر MSCI Asia ex-Japan في بداية 2026. لو لم يقم بتقليص هذه الحصة، وبافتراض ثبات باقي المحفظة، لكانت حصة هاتين الشركتين قد ارتفعت إلى 21.5% من إجمالي الأصول منذ بداية العام.

هذا التركيز العالي من شأنه أن يتجاوز عديدا من حدود المخاطر المؤسسية، ما سيُجبر المستثمرين على تقليص استثماراتهم، بما في ذلك الاستثمار في مؤشر KOSPI نفسه نظرًا للوزن الكبير لهاتين الشركتين. على سبيل المثال، تحدد قواعد UCITS الأوروبية عمومًا الحد الأقصى للاستثمار في سهم واحد بنسبة 10%. يُلاحظ ضغط مماثل في تايوان، حيث باع المستثمرون الأجانب ما قيمته 37 مليار دولار أمريكي من أسهم شركة TSMC منذ بداية العام، وفقًا لبورصة تايوان، إذ أدى ارتفاع سعر السهم بنسبة 47% إلى إبقاء مخاطر التركيز مرتفعة، مع إعادة استثمارهم في أسهم شركات تقنية أخرى.

ومن المرجح أن يعكس جزء من عمليات البيع جني الأرباح بعد مكاسب هائلة، وإعادة توجيه الاستثمارات نحو الأسواق المتقدمة، والمخاوف بشأن دورة أشباه الموصلات التي يقودها الذكاء الاصطناعي. كل هذا يثير تساؤلاً هامًا: ما الذي يدفع هذه الأسواق إلى الارتفاع رغم التدفقات الأجنبية الخارجة القياسية؟ تتطلب الارتفاعات المستدامة رؤوس أموال جديدة، وهذا ما يوفره المستثمرون المحليون.

الحماس المحلي:

لطالما دعم حماس المستثمرين المحليين السوق الهندية، ولكنه ظاهرة حديثة نسبيًا في شمال آسيا. استثمرت صناديق الاستثمار التايوانية 11 مليار دولار منذ بداية العام، مقارنةً بـ 3.2 مليار دولار في 2025، بينما بلغت مشتريات المؤسسات والأفراد في كوريا الجنوبية 77 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار في 2024 وصافي مبيعات بقيمة 710 ملايين دولار في 2025. ومن اللافت للنظر أن المستثمرين الكوريين استوعبوا عمليات البيع الأجنبية تقريبًا بالقيمة نفسها. فبينما تخلص الأجانب من أسهم الشركات الكبرى، اعتبر المستثمرون المحليون هذا الانخفاض فرصةً للشراء.

هل ستعود رؤوس الأموال الأجنبية إلى آسيا؟ تشير المعطيات الأساسية - المدعومة بالإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي - إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية إلى شمال آسيا. أما الهند، فالوضع فيها أكثر صعوبة. فالروبية لا تزال ضعيفة، ونمو الأرباح مخيب للآمال، وعلى عكس كوريا أو تايوان، لا تمتلك الهند محفزًا مماثلًا قائمًا على الذكاء الاصطناعي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية مجددًا.

بيع مفرط وملكية منخفضة

من المهم الإشارة إلى أن تحديد المراكز نفسه قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه: فقد تصبح الأسواق مفرطة البيع لدرجة أن أي تحسن طفيف في المعنويات قد يحفز عمليات شراء أجنبية مكثفة.

هناك طرق متعددة لتقييم تحديد المراكز. إحدى الطرق هي قياس صافي عمليات الشراء أو البيع التراكمية للمستثمرين الأجانب على مدى 6 أشهر كنسبة من القيمة السوقية، باستخدام بيانات البورصات الإقليمية. تُستخدم هذه الطريقة بشكل أساسي في الأسواق الناشئة، وقد أثبتت فاعليتها في رصد حالات التشبع في الملكية على مدى العقدين الماضيين، بما في ذلك خلال موجة البيع المطولة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في كوريا وتايوان.

وبناءً على هذا المقياس، تُعتبر السوق الكورية في حالة بيع مفرط. تاريخيًا، يعود المستثمرون الأجانب للشراء بمجرد أن تصل عمليات البيع التراكمية على مدى 6 أشهر إلى ما بين 1.4% و1.5% من القيمة السوقية. عند 1.44%، تقع السوق الكورية ضمن هذه المنطقة. أما تايوان، فهي أكثر حيادية: ففي التاريخ، تتطلب حالات البيع المفرط عادةً عمليات بيع أجنبية تراكمية على مدى 6 أشهر تتراوح بين 1.3% و2% من القيمة السوقية، وهو أعلى بكثير من النسبة الحالية البالغة 0.25%، لذا فإن التمركز لا يُظهر حتى الآن التوجه المعاكس نفسه.

إشارة، لم تصل الهند بعد إلى مرحلة ذروة البيع، لكنها تقترب منها. يراوح نطاق ذروة البيع عادةً بين 0.4% و0.5%، مع العلم أن عمليات البيع كانت أشدّ في فترة ما بعد الجائحة 2021-2022. عند 0.6%، ومع ارتفاع ضغوط العملة، يستدعي السوق مراقبة دقيقة.

هل يمكن أن يستمر هذا؟ بالطبع، لا يوجد ضمان لاستمرار الصعود. تظهر بالفعل مؤشرات تحذيرية عدة في كوريا: فقد تضاعفت قروض الهامش للمستثمرين المحليين أكثر من مرتين منذ بداية عام 2025، بينما لفت الارتفاع الكبير في تداول صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية انتباه الجهات التنظيمية. علاوة على ذلك، يُشكّل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية المطوّلة خطرًا كبيرًا على الاقتصادات الآسيوية المستوردة للنفط، وقد يُثني المستثمرين الأجانب حتى في الأسواق التي تعاني نقصا حادا في التمويل.

في الوقت الراهن، قد يكون الحماس للذكاء الاصطناعي، والتفاؤل المحلي، والقوة الكامنة لشركات التكنولوجيا الرائدة في شمال آسيا كافية لتعويض عمليات البيع الأجنبية - لكن يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا الوضع سيستمر.

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيمر كابيتال بارتنرز المحدودة والرئيس السابق لقسم أبحاث الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى بي إن بي باريبا للأوراق المالية وكاتب متخصص في وكالة رويترز