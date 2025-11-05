الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 5 نوفمبر 2025 | 14 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.84
(-4.37%) -0.45
مجموعة تداول السعودية القابضة193.1
(-2.96%) -5.90
الشركة التعاونية للتأمين130.8
(0.15%) 0.20
شركة الخدمات التجارية العربية114.5
(-4.02%) -4.80
شركة دراية المالية5.5
(-0.72%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب35.4
(-1.39%) -0.50
البنك العربي الوطني23.49
(-2.61%) -0.63
شركة موبي الصناعية12.12
(6.13%) 0.70
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة34.34
(-2.44%) -0.86
شركة إتحاد مصانع الأسلاك23.72
(-1.98%) -0.48
بنك البلاد28.52
(-1.86%) -0.54
شركة أملاك العالمية للتمويل12.9
(-2.42%) -0.32
شركة المنجم للأغذية54.3
(-1.54%) -0.85
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.99
(-0.08%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية58.3
(-0.77%) -0.45
شركة سابك للمغذيات الزراعية120.1
(-1.96%) -2.40
شركة الحمادي القابضة32.5
(-2.11%) -0.70
شركة الوطنية للتأمين14.15
(-1.74%) -0.25
أرامكو السعودية25.6
(-0.62%) -0.16
شركة الأميانت العربية السعودية19.09
(-1.34%) -0.26
البنك الأهلي السعودي39.4
(-1.10%) -0.44
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات32
(-1.11%) -0.36
الأخبار

 وقّعت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Top Franchise العالمية، خلال مشاركة اللجنة في جناح اتحاد الغرف السعودية ضمن فعاليات معرض فوديكس السعودية 2025.

المذكرة تهدف إلى بناء شراكة فعالة تدعم تصدير العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق الدولية، عبر برامج تعاون وتبادل معرفي، وتوفير فرص استثمارية نوعية تتيح لتلك العلامات النمو والتوسع عالمياً.

وتعليقا على ذلك قال رئيس اللجنة الدكتور خالد الغامدي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية لتفعيل التحالفات الدولية، وتوفير فرص استثمارية استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، لا سيما وأن لشراكة مع Top Franchise تمثل منصة حيوية لتسويق الامتياز السعودي عالميًا وربط أصحاب العلامات بالمستثمرين الدوليين.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبعثات التجارية، وتفعيل التعاون مع الأسواق العالمية، تعزيزًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للامتياز التجاري في المنطقة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية