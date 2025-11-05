وقّعت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Top Franchise العالمية، خلال مشاركة اللجنة في جناح اتحاد الغرف السعودية ضمن فعاليات معرض فوديكس السعودية 2025.

المذكرة تهدف إلى بناء شراكة فعالة تدعم تصدير العلامات التجارية السعودية إلى الأسواق الدولية، عبر برامج تعاون وتبادل معرفي، وتوفير فرص استثمارية نوعية تتيح لتلك العلامات النمو والتوسع عالمياً.

وتعليقا على ذلك قال رئيس اللجنة الدكتور خالد الغامدي، إن الخطوة تأتي في إطار رؤية لتفعيل التحالفات الدولية، وتوفير فرص استثمارية استراتيجية تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، لا سيما وأن لشراكة مع Top Franchise تمثل منصة حيوية لتسويق الامتياز السعودي عالميًا وربط أصحاب العلامات بالمستثمرين الدوليين.

يُذكر أن اللجنة الوطنية للامتياز التجاري تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبعثات التجارية، وتفعيل التعاون مع الأسواق العالمية، تعزيزًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي للامتياز التجاري في المنطقة.