بين أطراف مدينة القدية ووسطها تتوزع 12 ألف نقطة تحكم يتم من خلالها مراقبة وتشغيل كافة أنظمة المدينة في وقت واحد باستثمارات تقنية تجاوزت ملياري ريال حتى الآن، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في القدية عبدالرحمن العلي.

ويتوقع أن يتضاعف الاستثمار في التقنية خلال الأعوام المقبلة مع توسع المشاريع الرقمية والبنى التحتية التقنية في المدينة إذ أن مركز التحكم الذكي في مدينة القدية يعد نموذجا متقدما للمدن الذكية في السعودية، وفقا للمسؤول الذي أوضح أن هذه النقاط تمكننا من معرفة أي خلل أو عائق قد يؤثر في تجربة الزائر قبل حدوثه والعمل على معالجته فوراً، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الأداء وخفض التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

مركز تحكم شامل لمؤشرات الأداء وتعزز الكفاءة

وأضاف: "نرى ذلك من خلال قدرته على مراقبة وإدارة جميع تفاصيل البنية التحتية والخدمات التشغيلية المقدمة للزوار في المنتزهات والمناطق الترفيهية، ومتابعة منتزه سيكس فلاجز ومنتزه أكوا أريبيا، إلى جانب الإشراف على منظومة الوقوف الذكي والتنقل داخل المدينة، ومتابعة الأمن السيبراني على مدى الساعة".

هذا النوع من المراكز يمثل أحد أهم عناصر التحول التقني في المدن الذكية، وفقا للعلي الذي يرى أن 87% من قادة التقنية في العالم يعتبرون مراقبة الأنظمة وضمان جودة الأداء من أبرز التحديات، الأمر الذي يبرز أهمية وجود مركز تحكم شامل يمنح مؤشرات دقيقة عن الأداء ويعزز كفاءة التشغيل.

qiddiya-banner-image

تقع مدينة القدية غرب العاصمة الرياض وتضم مراكز للترفيه والرياضة والثقافة حيث تهدف للمساهمة بـ 135 مليار ريال سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي ومن المتوقع أن يوفر المشروع 325 ألف فرصة عمل جديدة.

وفي سبتمبر الماضي أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالشراكة مع المركز الوطني للتخصيص وشركة القدية للاستثمار، بدء مرحلة تسجيل الشركات والكيانات الراغبة في المنافسة على تنفيذ "المرحلة الأولى" من "مشروع قطار القدية السريع"، عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يهدف المشروع إلى ربط مطار الملك سلمان الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي، ومدينة القدية خلال 30 دقيقة من خلال مسار للقطار السريع تصل سرعته إلى 250 كيلومترا في الساعة.

تعاون تقني لدعم البنية التحتية

الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في القدية عبدالرحمن العلي أوضح أن القدية تتبنى في إستراتيجيتها التقنية مبدأ «الرقمية والسحابية أولاً»، حيث تبني خدماتها على حلول الحوسبة السحابية لتوفير بنية تحتية متقدمة ومرنة وأشار العلي إلى أن الشركة أبرمت شراكات إستراتيجية مع عدد من الشركات العالمية في مجال الخدمات السحابية، من بينها جوجل كلاود وأمازون ومايكروسوفت وأوراكل، إلى جانب تعاونها مع شركات استشارية وتقنية مثل ديلويت وجلوبنت.

وبيّن أن إطلاق سيكس فلاجز وأكوا أريبيا يمثل المرحلة الأولى فقط من مشروع القدية، موضحاً أن هذه المرحلة لا تشكل سوى 1% من حجم المشروع الكامل، ما يشير إلى حجم التطور الهائل المنتظر في السنوات المقبلة مع التوسع في المرافق والخدمات.

وتعمل الشركة على مشاريع بحث وتطوير متقدمة بالتعاون مع مراكز أبحاث وشركات عالمية، ولا تكتفي بتطبيق التقنيات الجاهزة، بل تطور حلولها الخاصة من الصفر لتقديم تجربة رقمية، كما بيّن أن الذكاء الصناعي يمثل أولوية حالية للقدية، سواء في إدارة المدينة داخلياً أو عبر القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني والتطبيقات الذكية.