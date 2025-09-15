أعلنت القدية افتتاح أولى وجهاتها الترفيهية "Six Flags"، التي ستضم 28 لعبة وتجربة، في 31 ديسمبر المقبل، بحسب بيان نشرته "واس".

وتُعد مدينة القدية أول وجهة عالمية تُبنى بالكامل على مفهوم قوة اللعب (Power of Play)، وتتميز المدينة بموقعها في قلب جبال طويق، على بعد 40 دقيقة من الرياض، وستجمع المدينة بين الترفيه والرياضة والثقافة في تجربة غير مسبوقة على مستوى العالم.

وسيضم المتنزه 28 لعبة وتجربة تشمل تجارب وألعابًا عالمية محطمة للأرقام القياسية، مثل: فالكون فلايت أسرع وأطول وأعلى أفعوانية في العالم, وراتلر أعلى أفعوانية مائلة في العالم، وسبتفاير أعلى أفعوانية ثلاثية الإطلاق معلقة في العالم.

كما يضم المتنزه 18 لعبة وتجربة مخصصة للعائلات والأطفال لضمان تقديم تجربة ترفيهية متكاملة ومناسبة لجميع الأعمار، ويمكن للزوار الاستمتاع بتشكيلة واسعة ومنوعة من المطاعم العالمية، ويحتوي المتنزه على العديد من المتاجر موزعة داخل العوالم الستة.

وستبدأ أسعار تذاكر البالغين من 325 ريالًا، وتبدأ أسعار تذاكر الأطفال من 275 ريالًا، مع دخول مجاني للأطفال دون سن الرابعة، ويمكن للزوار تعزيز تجربتهم من خلال ترقية التذكرة إلى GoFast التي تمنحهم أولوية الدخول إلى جميع الألعاب وتقليل فترات الانتظار.

وخُصصت فئة تذاكر مخفضة لذوي الإعاقة وكبار السن ومساعديهم من أجل ضمان تجربة شاملة وممتعة، وباستطاعتهم الحصول عليها حصريًّا عند الشراء من داخل المتنزه بأسعار تبدأ من 75 ريالًا.

وقال رئيس "متنزه Six Flags مدينة القدية" براين ماكامر: "يمثل 31 ديسمبر 2025 بداية فصل جديد في عالم الترفيه في السعودية, وافتتاح (Six Flags مدينة القدية) لا يعني فقط فتح أبوابها للزوار لأول مرة، بل هو بداية لكل ما تمثله مدينة القدية، الخيال والتجارب التي لا تُنسى ومعيار جديد للترفيه العالمي".

وبإمكان الزوار الوصول إلى (Six Flags مدينة القدية) بالسيارة أو سيارة الأجرة أو الحافلات الترددية، ويتطلب من الزوار إدخال (Six Flags Qiddiya City) في تطبيقات الملاحة والتوجه مباشرةً إلى المواقف المخصصة للزوار، وتتوفر حافلات مجانية تنقلهم مباشرة إلى المتنزه الترفيهي.

ويفتح المتنزه أبوابه يوميًّا عند الساعة الرابعة مساءً، وتبدأ الحافلات الترددية المجانية في التحرك من محطة مترو جدة ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً، وجميع الحافلات جُهزت لخدمة ذوي الإعاقة.

ويمكن الاطلاع على جدول المترو عبر موقع هيئة النقل العام في الرياض، ولا يُسمح بالصعود إلى الحافلات إلا بوجود تذاكر سارية.

وستوفر مدينة القدية عند اكتمالها لسكانها وزوارها جودة حياة استثنائية من خلال مئات الوجهات والتجارب، ومن ذلك مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وإستاد متعدد الاستخدامات، وملاعب جولف، ومنطقة مخصصة لرياضة المحركات مع مضمار للسباقات، وأكبر منتزه مائي في المنطقة، إضافة إلى متنزه Six Flags الترفيهي.