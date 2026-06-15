"القدية" تطلق مركز التنس الوطني .. الأكبر من نوعه في المنطقة

أعلنت شركة القدية للاستثمار إطلاق مركز التنس الوطني في السعودية، الذي يُعد إضافة نوعية للمشهد الرياضي والترفيهي، ويسهم في ترسيخ مكانتها مركزًا عالميًا لمنافسات التنس، بحسب بيان اليوم.

ويُعد مركز التنس الوطني الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يضم 30 ملعب تنس -28 ملعبًا بأرضية صلبة وملعبان بأرضية رملية- ويبعد نحو 45 كيلومترًا غرب الرياض.

يقع المركز ضمن مدينة القدية، التي تُعد عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في المملكة، وصُمم ليخدم مختلف مستويات رياضة التنس، بدءًا من البطولات الاحترافية الدولية، مرورًا ببرامج تطوير اللاعبين السعوديين، وصولًا إلى مبادرات المشاركة المجتمعية.

قال الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إن المركز يعد ركيزة مهمة في تطوير رياضة التنس في المملكة، كونها إحدى الرياضات التي تحظى بشعبية واسعة من قبل الرياضيين والجماهير على حد سواء.

ويحتوي المركز على بنية تحتية متكاملة للمنافسات الرياضية، ومرافق حديثة للتدريب والاستشفاء، إلى جانب مساحات عامة حيوية، وساحتين متعددتي الاستخدامات مجهزتين لاستضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات الكبرى، إضافة إلى بطولات التنس.

وزير الرياضة بين أن المركز يمتلك المقومات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات وأبرز اللاعبين، بعد أن بُني وفق أعلى المواصفات والمعايير الدولية؛ الأمر الذي يجسد الحرص على تطوير منظومة رياضة التنس في المملكة كغيرها من الألعاب الرياضية.

من جانبه، ذكر العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار عبدالله بن ناصر الداود، أن تطوير وجهة عالمية المستوى لرياضة التنس تخدم جميع المستويات، بدءًا من استضافة أبرز لاعبي العالم، وصولًا إلى تمكين الجيل القادم من مواهب المملكة لتحقيق أقصى إمكاناتهم، وإتاحة الفرصة للعائلات والمجتمعات في مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بهذه الرياضة العريقة.

ولفت إلى أن مركز التنس الوطني سيكون أحد أفضل مرافق التنس على مستوى العالم، بفضل قدراته المتقدمة التي تؤهله لاستضافة أكبر البطولات وأبرز اللاعبين الدوليين، وسيمثل منصة فاعلة لتطوير اللاعبين السعوديين من خلال برامج تدريب عالمية المستوى، وتوسيع نطاق ممارسة اللعبة بين الشباب السعودي عبر برامج جماهيرية واسعة.

بدوره عدّ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتنس المهندس محمد السراح إطلاق مركز التنس الوطني في مدينة القدية يعد إضافة مهمة للبنية التحتية الرياضية في المملكة وخطوة إيجابية تدعم نمو رياضة التنس وتطورها.

ويتولى تصميم أعمال إنشاء مركز التنس الوطني شركة "بوبولوس" العالمية، وفقًا لأعلى المعايير المعتمدة من قبل كل من رابطة محترفي التنس (ATP)، ورابطة محترفات التنس (WTA)، والاتحاد الدولي للتنس (ITF)، ويضمن ذلك جاهزية المركز لاستضافة كبرى البطولات العالمية.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لرابطة محترفي التنس إينو بولو إلى أن مركز التنس الوطني في مدينة القدية يعد إضافة متميزة للمشهد العالمي لرياضة التنس، وأكبر مرفق من نوعه في المنطقة، ويبرز رؤية جريئة لمستقبل اللعبة والتزامًا بتوسيع فرص المشاركة للاعبين والمشجعين.

ويتميز المركز بموقعه المجاور لملعب الجولف العالمي المُكون من 18 حفرة الذي صممه أسطورة الجولف السير نيكولاس فالدو، إضافة إلى قربه من مناطق سكنية وتجارية ومكتبية ضمن مدينة متكاملة يُتوقع أن تبلغ مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة مدينة باريس.

ويضم المركز ملعبًا رئيسًا يتسع لـ 15 ألف متفرج، ليشكّل الساحة الأساسية لاستضافة كبرى المواجهات العالمية، ويتميّز بتصميم هندسي معاصر يشتمل على سقف قابل للإغلاق يوفّر مرونة عالية في استضافة الفعاليات.

كما يضم ملعبًا ثانيًا بسعة 5 آلاف متفرج، إضافة إلى ملعب ثالث يتسع لألفي متفرج، وتوفر الساحة المتعددة الاستخدامات، التي تبلغ سعتها 8 آلاف متفرج، بسقفها القابل للإغلاق مرونة لاستضافة الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية والثقافية المتنوعة.

وذلك إلى جانب 6 ملاعب مخصصة للمباريات، وستة ملاعب داخلية، و14 ملعبًا للتدريب، من بينها ملاعب رملية، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركز إلى 33 ألف متفرج.

ويشتمل المركز على مركز تدريب عالي الأداء مخصص لتطوير المواهب في رياضة التنس وفق أعلى المعايير الاحترافية، وسيستضيف مجموعة من المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تعزيز انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة ممارستها على المستوى المحلي.

وتشمل هذه المبادرات برنامج "التنس للجميع"، الذي يهدف إلى تعريف أكثر من 60,000 طالب وطالبة برياضة التنس في المدارس، بما يسهم في إلهام الجيل الجديد وتشجيعه على ممارسة اللعبة.