"الغطاء النباتي" يوقع عقودا استثمارية لتطوير 3 متنزهات وطنية في السعودية

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عقودًا استثمارية في مواقع الغطاء النباتي في 3 متنزهات وطنية، لمدة تصل إلى 25 عامًا، وذلك في إطار تعزيز مشاركة مختلف القطاعات في تحقيق المستهدفات البيئية، ودعم سياحة الوجهات الطبيعية في السعودية.

تطوير متنزه عرعر الوطني في الحدود الشمالية

شملت العقود الاستثمار في متنزه عرعر الوطني بمنطقة الحدود الشمالية، على مساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع، وتهدف إلى تطوير المتنزه عبر توفير مجموعة من الخدمات والمرافق، تشمل منطقة للتشغيل والإنتاج، ومنطقة للخدمات اللوجستية، إضافة إلى مرافق خدمية وتشغيلية وأنشطة ترفيهية وبيئية، إلى جانب تطوير الخدمات العامة للزوار.

استثمار متنزه وثيلان الوطني في الرياض

تضمنت العقود الموقعة أيضًا الاستثمار في متنزه وثيلان الوطني بمنطقة الرياض، على مساحة تُقدر بـ 5 ملايين متر مربع، حيث يتميز المتنزه بتنوعه الطبيعي والبيئي، إلى جانب قيمته التاريخية والتراثية، ويشمل الاستثمار إقامة مخيمات متكاملة توفر تجارب سياحية وترفيهية تلائم مختلف الفئات.

تجربة متكاملة في متنزه سعد الوطني

كما شملت العقود تطوير متنزه سعد الوطني بمنطقة الرياض، على مساحة تصل إلى مليوني متر مربع، وتهدف إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وأنشطة الحماس والمغامرة، حيث يتضمن الاستثمار تقديم تجارب صحراوية وتراثية وأنشطة رياضية ومغامرات، إضافة إلى مركز لخدمات الطرق، مع التركيز على تقديم خدمات الضيافة عبر منظومة متكاملة.

شراكات نوعية لتحقيق الاستدامة البيئية

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تعزيز التعاون الفاعل مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب الجهات المهتمة والمنظمات الإقليمية والدولية، لبناء شراكات نوعية ذات أثر إيجابي تسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، كما يطلق العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم زيادة الرقعة الخضراء في السعودية، بما يسهم في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.