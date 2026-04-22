"الغطاء النباتي" يوقع عقودًا استثمارية لتطوير 3 متنزهات بمساحة 21 مليون متر مربع

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عقودًا استثمارية في مواقع الغطاء النباتي، بثلاثة متنزهات وطنية، لمدة تصل إلى 25 عامًا؛ وذلك تعزيزًا لمشاركة مختلف القطاعات في تحقيق المستهدفات البيئية، ودعم سياحة الوجهات الطبيعية في السعودية

وشملت العقود الاستثمار في متنزه عرعر الوطني، بمنطقة الحدود الشمالية، على مساحة تتجاوز 14 مليون متر مربع؛ وتهدف إلى تطوير المتنزه عبر توفير مجموعة من الخدمات والمرافق، تشمل منطقة للتشغيل والإنتاج، ومنطقة للخدمات اللوجستية، إضافة إلى مرافق خدمية وتشغيلية وأنشطة ترفيهية وبيئية، وتطوير خدمات عامة للزوار. يضم المشروع مجموعة من المكونات التي تعزز من جاذبيته السياحية والترفيهية، حيث يحتوي على مسارات مخصصة للمشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى منصات مراقبة الطيور والحياة الفطرية.

ويشمل المشروع نُزلًا ريفية وكرفانات للإقامة، إلى جانب جلسات خارجية ومواقع مهيأة للشواء، فضلًا عن توفير مقاهٍ ومطاعم تلبي احتياجات الزوار تثري تجربتهم.

توترات الشرق الأوسط تدفع السياحة السعودية الداخلية إلى نمو من خانتين

وتضمنت العقود الموقعة أيضًا الاستثمار في متنزه وثيلان الوطني، بمنطقة الرياض، على مساحة تُقدر بـ 5 ملايين متر مربع، حيث يتميز المتنزه بتنوعه الطبيعي والبيئي، إلى جانب قيمته التاريخية والتراثية، ويتضمن الاستثمار بالمتنزه إقامة مخيمات متكاملة توفر تجارب سياحية وترفيهية تلائم كافة الفئات.

ويوفر المشروع تجربة سياحية متكاملة تشمل زيارة غار جحدر اليمامي، ومسارات للمشي، ومخيمات وألعاب ترفيهية، إلى جانب محمية للحياة الفطرية ومركز توعوي، ومنطقة للمقاهي والمطاعم.

وشملت العقود تطوير متنزه سِعد الوطني، بمنطقة الرياض، على مساحة تصل إلى مليونَي متر مربع؛ وتهدف إلى توفير تجربة متكاملة للزوار، تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وأنشطة المغامرة، إذ يشمل الاستثمار في المتنزه مجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق، تشمل مغامرات صحراوية ورحلات سفاري، والطيران الشراعي والمناطيد، إضافة إلى ملاعب رياضية ومرافق للاستشفاء والاسترخاء ويحتضن فعاليات حية ومهرجانات ومسرحًا مفتوحًا، إلى جانب نُزل ريفية ومخيمات للإقامة، ومركزًا لتعليم الحرف، وحديقة نباتية، ومنصات مخصصة لمراقبة النجوم.