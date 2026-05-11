العلامات التجارية في المشاعر المقدسة تقفز 127% إلى 66 في حج هذا العام

قفزت العلامات التجارية في المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام بنسبة 127% إلى 66 علامة تجارية، مقارنة بـ29 علامة تجارية شاركت في الموسم الماضي، بحسب ما أعلنته شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وشهد هذا الموسم انضمام 37 علامة تجارية جديدة تشارك لأول مرة في المشاعر المقدسة، ما يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية لخدمة الحجيج.

وفي إطار الجاهزية التشغيلية، تم تأجير أكثر من 410 محال تجارية، تتوزع أنشطتها لتشمل التموينات، المطاعم، المقاهي، والخدمات البنكية والصحية، إضافة إلى الأنشطة الخيرية وصوالين الحلاقة.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رفع جاهزية منظومة الخدمات التشغيلية والتجارية، وتعزيز تنوع الخيارات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث تواصل كدانة أعمال تطوير وتجهيز المحال التجارية وتسليمها، لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

شركة كدانة للتنمية والتطوير تستكمل تفعيل نظام المراقبة والتحكم الإشرافي وتحصيل البيانات "سكادا"، الذي يعد ركيزة أساسية في التحول الرقمي لإدارة الأصول، لضمان استمرارية وكفاءة الخدمات الحيوية في المشاعر المقدسة خلال موسم حج 1447هـ.

يعمل نظام "سكادا" عبر مركز تحكم موحد على ربط ومراقبة البنية التحتية التشغيلية بشكل لحظي، حيث تشمل المنظومة مراقبة 400 خزان احتياطي، وأكثر من 300 نظام تبريد؛ كما يتيح النظام المراقبة والتحكم في أكثر من 800 لوحة كهرباء، و500 مروحة رذاذ، و1000 مجمع دورات مياه، بما يمكن من اكتشاف الأعطال أو احتمالات الانقطاع قبل وقوعها، والتدخل الفوري لمعالجتها، بما يحد من المخاطر ويمنع حدوث الحالات الطارئة.

يهدف المشروع إلى تمكين فرق التشغيل من التعامل الاستباقي مع الأعطال عبر أنظمة الاستشعار والتحكم اللحظية، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة ورفع الجاهزية التشغيلية للمرافق. كما يعزز النظام كفاءة إدارة الأصول وتقليل الهدر، بما يضمن الحفاظ على جودة واستمرارية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في كافة المواقع.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لالتزام "كدانة" بتبني حلول تقنية ذكية ومستدامة ترتقي بجودة الحياة وتجربة الحاج، انسجاماً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تقديم خدمات متكاملة تضمن سلامة وراحة الحجاج، وتمكنهم من أداء مناسكهم بأعلى مستويات الطمأنينة واليسر.