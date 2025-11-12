تسعى أمانة العاصمة المقدسة إلى تعزيز الفرص الاستثمارية في مكة المكرمة عبر إطلاق مدنا لوجستية، بحسب ماذكره لـ"الاقتصادية" مساعد الداود أمين أمانة العاصمة المقدسة على هامش مؤتمر ومعرض الحج والعمرة.

الداود، أوضح أن عدداً من الفرص الاستثمارية أُطلق الأسبوع الماضي، تشمل مدنا لوجستية وصناعية وعمالية، إضافة إلى مشروعات للإسكان العمالي ومحطات وقود وأراضٍ مخصصة لخدمات الحج والعمرة، مبيناً أن هذه الخطوات تأتي في إطار إعادة تعريف اقتصاد مكة بما يتناسب مع حجم الزوار والمعتمرين المتوقع أن يتراوح بين 18 و20 مليوناً بحلول عام 2025.

استهداف الهجرة العكسية

الداود أكد أن الأمانة تعمل على تحفيز الاستثمارات وإعادة تدويرها داخل مكة المكرمة، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل بالتعاون مع المشغلين الصحيين لإنشاء مستشفيات جديدة، ومع الجامعات والمدارس العالمية لافتتاح فروع تعليمية في العاصمة المقدسة، بهدف بناء اقتصاد متكامل قائم على توليد الفرص الوظيفية.

وأضاف الداود، أن من أبرز أهداف هذه المشاريع تحقيق الهجرة العكسية، بحيث تصبح مكة جاذبة لأبنائها من الشباب والفتيات الباحثين عن فرص العمل، بدلاً من اضطرارهم لمغادرتها، مؤكداً أن اقتصاد مكة مقبل على مرحلة نوعية جديدة تستند إلى تنوع الاستثمارات وتكامل القطاعات.

مبادرات ذكية ومشاريع نوعية لرفع كفاءة الأعمال

استعرضت أمانة العاصمة المقدسة في مؤتمر ومعرض الحج 2025، أبرز مشاريعها التشغيلية والمبادرات الذكية التي تُنفَّذ خلال موسم الحج، وما حققته من إنجازات نوعية في تحسين كفاءة الخدمات البلدية المقدَّمة لضيوف الرحمن وسكان وزوار مكة المكرمة، وتعزيز جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن هناك مجموعة من المبادرات الذكية والمشاريع النوعية التي تُسهم في رفع كفاءة الأعمال الميدانية، وتوظيف الحلول التقنية لتحقيق أعلى مستويات الامتثال والجودة، وبناء منظومة تشغيلية تستجيب لاحتياجات المدينة والتوسّع المتسارع في الخدمات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة داخل المدن. وأشارت الأمانة إلى أن خططها التطويرية تُركّز على رفع مستوى النظافة والصيانة التشغيلية، وتحديث شبكات الطرق والمرافق العامة، إلى جانب تعزيز منظومة الاستجابة الذكية للطوارئ، بما يضمن بيئة حضرية آمنة ومستقرة، ويسهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن أثناء أداء مناسكهم في ظروف ميسّرة.

الأمانة تعمل على رفع كفاءة المشهد الحضري من خلال زيادة الرقعة الخضراء وتطبيق المعايير البيئية المتقدمة في المرافق البلدية، بما يعزّز من جاذبية المدينة ويرفع مستوى الرفاهية، مع الحرص على مراعاة الهوية العمرانية لمكة المكرمة وخصوصيتها الروحانية.

وأضافت الأمانة أنها تعتمد في إطار التحول الرقمي على أنظمة وتقنيات ذكية لمراقبة النظافة وإدارة النفايات وتحسين البنية التحتية عبر تتبع لحظي للعمليات الميدانية، وتقديم خدمات استباقية تسهم في رفع كفاءة الأداء والتعامل الفوري مع التحديات التشغيلية خلال أوقات الذروة.