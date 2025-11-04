تتبنى الصين نهجاً متدرجاً في إصلاح قطاع الصلب لديها، ما يعزز آفاق الشركات المتقدمة في الصناعة، لكنها في الوقت ذاته تتجنب فرض التخفيضات اللازمة لتقليص المعروض بشكل حاسم.

تضمن ملخص الخطة الخمسية المقبلة للصين تعهدات واسعة بدعم الاستهلاك والابتكار في الاقتصاد، فيما حظيت حملة الحكومة ضد "الإفراط في المنافسة"، التي تستهدف فائض الإنتاج والمنافسة المدمرة التي يتسم بها قطاع الصلب وغيره، باهتمام أقل مما كان متوقعاً.

بدلاً من ذلك، يبدو أن بكين التزمت بتشديد تدريجي على شركات الصلب يمتد على مدى سنوات لا أشهر. ففي أكتوبر، اقترحت وزارة الصناعة قواعد أكثر صرامة للطاقة الإنتاجية، تنص على أن إلغاء العمليات القائمة يجب أن يفوق خطط إضافة منشآت جديدة بنسبة 1.5 إلى 1. أما عمليات الإحلال والتبديل التي تتضمن تحديث المصانع فستحظى بشروط أفضل، في حين لن يُسمح لبعض المراكز الرئيسية بإضافة أي طاقة إنتاجية جديدة على الإطلاق.

وضع حدود للتوسع بدلاً من إجبار المصانع المتعثرة على الإغلاق لن يساعد معظم الشركات التي تعاني من أزمة العقارات الممتدة لفترة طويلة في الصين، لكن التوجّه نحو تعزيز إنتاج الصلب الذي يتمتع بقيمة مضافة بدلاً من المنتجات السلعية مثل حديد التسليح المستخدم في البناء يشير إلى أن الشركات المتخصصة ستكون المستفيدة.

مستقبل الصلب في الصين

قال توماس غوتييريز، المحلل في شركة "كالانِش كوموديتيز" (Kallanish Commodities Ltd): "يبدو مستقبل القطاع أكثر إشراقاً بالنسبة للمنتجين الكبار، إذ يمكن أن يحصلوا على دعم لرفع الجودة وتعزيز الابتكار، تماشياً مع توجه الصين الأوسع لدعم ترقية القدرات الإنتاجية في الاقتصاد ككل".

قد تعلن الصين لاحقاً أهدافاً من خلال أرقام بشأن الإنتاج أو الطاقة الإنتاجية عندما يجتمع صناع القرار في المؤتمر الوطني لنواب الشعب في مارس المقبل. في الواقع، أثارت اللغة الحازمة في الاجتماع الأخير تكهنات بأن بكين ستفرض تخفيضات مباشرة لمعالجة فائض الإنتاج الذي يرهق القطاع.

لكن ذلك لم يحدث، ما ترك المصانع تضبط إنتاجها بناءً على الطلب الضعيف محلياً، وهوامش الأرباح، التي جاءت إيجابية بشكل مفاجئ بفضل انخفاض تكاليف المواد الخام. والنتيجة أن الإنتاج السنوي مرشح للهبوط إلى ما دون مليار طن للمرة الأولى منذ ست سنوات.

مهما كانت النوايا بشأن جانب العرض، فإن الطلب هو العامل الأرجح في تحديد مسار القطاع. وتشير الخطة الخمسية الحكومية إلى مجموعة من مشاريع البناء الكبرى التي يمكن أن تقدم دعماً مهماً.

نقطة مضيئة لمنتجي الصلب

في المقابل، شكلت الصادرات نقطة مضيئة لمنتجي الصلب الصينيين، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الزخم سيستمر في ظل توجّه العالم المتزايد نحو الحمائية. ويتوقع بنك "غولدمان ساكس" تراجعاً بنسبة 8% العام المقبل، وإن كان إلى ثاني أعلى حجم صافٍ مسجل تاريخياً، وفقاً لمذكرة حديثة من البنك.

علاوة على ذلك، فإن حصة متزايدة من الصلب المُصدر إلى الخارج لا تُصنَّف ضمن فئة المنتجات النهائية المتقدمة التي تفضلها الحكومة، ما يشير إلى أن هناك مجالاً واسعاً لتحسين جودة الصناعة.

قالت المحللة فلورنس صن، من "ماكواري غروب" (Macquarie Group Ltd): "إذا نظرنا إلى ما تصدره الصين هذا العام، نجد أن النمو جاء من الصلب شبه المصنع مثل القضبان المعدنية".