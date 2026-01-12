الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 14 يناير 2026 | 25 رَجَب 1447
الصين تستأنف مزادات فول الصويا مع استمرار المشتريات من أمريكا

«بلومبرغ»
الاثنين 12 يناير 2026 11:8 |1 دقائق قراءة
تستأنف الصين تنظيم مزادات فول الصويا بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، في محاولة لتخفيف الضغط على طاقات التخزين، بالتزامن مع مواصلتها شراء الشحنات من الولايات المتحدة عقب الهدنة التجارية بين البلدين.

تطرح شركة "سينوجرين" 1.13 مليون طن من فول الصويا للبيع يوم الثلاثاء، وفقاً لبيان نُشر على موقع المركز الوطني لتجارة الحبوب مساء يوم الجمعة.

كانت الجهة الحكومية المسؤولة عن مخزونات الحبوب قد نظمت عدة مزادات في ديسمبر، وهي أول مبيعات من هذا النوع منذ توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق خلال اجتماع عُقد في كوريا الجنوبية في أواخر أكتوبر.

تعزيز المشتريات من فول الصويا الأمريكي

عززت الصين مشترياتها من فول الصويا الأمريكي، وتعهدت بشراء ما لا يقل عن 12 مليون طن بحلول نهاية فبراير، بحسب مسؤولين في واشنطن.

عادت الشركات الحكومية إلى الشراء من الولايات المتحدة منذ أواخر أكتوبر، وحجزت منذ ذلك الحين عدداً كبيراً من الشحنات، ما يضع أكبر مستورد في العالم على المسار لتحقيق الهدف المعلن.

طرح غير معتاد في المزادات الصينية

يأتي الطرح الكبير بشكل غير معتاد يوم الثلاثاء بعد أن تمكن منتجو الأعلاف وشركات معالجة فول الصويا من تأمين نحو 900 ألف طن من فول الصويا خلال الجولات الثلاث الماضية من المزادات، من إجمالي يقارب 1.58 مليون طن طُرحت للبيع، وفق حسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات شركة "ميستيل" (Mysteel) الصينية المتخصصة في استشارات السلع.

