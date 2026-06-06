الصندوق الثقافي يستهدف بناء منظومة إبداعية خليجية بشراكة مع "كلمتين"

أعلن الصندوق الثقافي عن مشاركته كشريك استراتيجي في النسخة السابعة من ملتقى "كلمتين"، والتي تحتضنها الرياض في مركز الزوار بمدينة مسك، خلال الفترة من 16 إلى 17 يونيو الجاري، بحسب بيان اليوم.

تأتي الشراكة في إطار جهود الصندوق المستمرة في تنمية القطاع الثقافي وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت، بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي للصناعات الإبداعية ويدعم بناء اقتصاد إبداعي ومستدام.

وتُمثل هذه النسخة التي تستضيفها حاضنة المشتل - إحدى المشاريع الثقافية المدعومة من الصندوق - انطلاقة جديدة لملتقى "كلمتين" خارج الكويت منذ تأسيسه في 2017 كمنصة رائدة تجمع بين الفكر والإبداع لتطوير الصناعات الإبداعية وتمكين المواهب في منطقة الخليج.

وتجسد الاستضافة رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة إبداعية خليجية متكاملة عبر تفعيل الجلسات الحوارية، وورش العمل، وفتح آفاق التواصل المثمر.

ويقود الصندوق أجندة الملتقى في يومه الأول عبر جلسة رئيسية بعنوان "الاقتصاد الإبداعي السعودي: من النشاط إلى الأصول"، تديرها الأميرة نورة بنت سعود بن نايف آل سعود؛ الشريك المؤسس لحاضنة المشتل الإبداعية، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي، ماجد بن عبد المحسن الحقيل، ووكيل وزارة الثقافة للاستراتيجيات والسياسات الثقافية البراء العوهلي.

كما سيقدم الصندوق خلال اليوم الأول جلسات استشارية مجانية لمساعدة المبدعين ورواد الأعمال والمنشآت على معالجة تحدياتهم المالية والإدارية والفنية، وتقديم الدعم الإرشادي المساند لتطوير أو تأسيس مشاريعهم الثقافية.

وفي اليوم الثاني للملتقى، يستعرض الصندوق حلوله التمكينية عبر ورشة عمل بعنوان "حلول الصندوق الثقافي: دعم، وتمكين واستدامة"؛ تسلط الضوء على آليات الدعم التمويلية والتمكينية التي يوفرها الصندوق لدفع عجلة نمو واستدامة المشاريع الثقافية، وتمكين قدرات رواد الأعمال.

تأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور الصندوق الثقافي بوصفه مركزًا للتميز والتمكين المالي في القطاع الثقافي بالمملكة، وضمن جهوده في تحفيز الاستثمار ودعم المنشآت في القطاع الثقافي؛ لتعزيز أثر القطاع اقتصاديًا واجتماعيًا، ورفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030.