استعرض الصندوق الثقافي منظومة حلوله المالية والتمكينية التي تدعم نمو المشاريع والمنشآت في القطاع، وذلك خلال مشاركته في النسخة الـ 12 من مهرجان أفلام السعودية، الذي نظمته جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام.

وخلال المهرجان الذي اختتم أعماله، قدم الصندوق مجموعة من الأنشطة والبرامج، واستقبل زوار جناحه في سوق الإنتاج من روّاد الأعمال والمخرجين وصناع الأفلام من داخل المملكة وخارجها، بحسب بيان.

ويواصل الصندوق الثقافي أداء دوره في تنمية قطاع الأفلام عبر منظومة متكاملة من الحوافز والتمويل والاستثمار، حيث تجاوز إجمالي دعمه المالي للقطاع حتى اليوم 270 مليون ريال، استفادت منه 58 منشأة ومشروعًا في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وذلك إلى جانب مشاركته كمستثمر رئيسي في صناديق استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، تبلغ قيمتها الإجمالية 750 مليون ريال.

وشهد افتتاح المهرجان عرض الفيلم الوثائقي السعودي القصير «ملك الأكتاف»، المدعوم من الصندوق الثقافي ضمن مبادرة إثراء المحتوى العربي بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، الذي يستعرض رحلة البشت السعودي، من تفاصيل صناعته المتقنة بوصفه رمزا للهوية الوطنية إلى حضوره في أبرز المحافل العالمية.

وجاءت الرعاية في المهرجان امتدادا لدور الصندوق بوصفه مركزا للتميز والتمكين المالي في القطاع الثقافي في السعودية، وتجسيدا لالتزامه بتنمية قطاع الأفلام في المملكة وتعزيز استدامته.

كما قدّم الصندوق استشارات متخصصة عبر جلساتٍ فردية ضمن برنامج "لقاء الخبراء" في المهرجان ؛ بهدف تمكين صناع الأفلام من تجاوز التحديات التي تواجه أعمالهم، وتعزيز جاهزيتها للتمويل والاستثمار.

وشارك الصندوق في جلسة حوارية بعنوان: «من الفكرة إلى الصناعة: مستقبل الاستثمار والتمويل في قطاع الأفلام»، تحدّث خلالها الأستاذ باسل العلولا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في الصندوق الثقافي.

واستعرض جهود الصندوق في مواكبة نمو قطاع الأفلام عبر تقديم منظومة متكاملة من الحلول المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتوسيع الفرص الاستثمارية والمساهمة في بناء صناعة سينمائية مستدامة تدعم المشاريع في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وفي جلسة حوارية أخرى بعنوان: «كيف يستفيد مشروعك السينمائي من خدمات الصندوق الثقافي؟»، استعرضت مدير إدارة الخدمات الاستشارية في الصندوق الثقافي، دعاء الحواج، آلية الاستفادة من الحلول المالية والتمكينية التي يقدمها الصندوق، وسط تفاعل من رواد الأعمال وصناع الأفلام.