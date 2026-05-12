"الشيوخ" الأمريكي يقر تعيين وورش في مجلس "الفيدرالي"

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، تعيين كيفن وورش في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي، في حين يُتوقع أن يصادق المجلس بشكل منفصل على تعيينه رئيسًا للفدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

منح تصويت مجلس الشيوخ، الذي جاء بنتيجة 51 صوتًا مقابل 45، وورش ولاية تمتد لـ14 عامًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي.

يعتزم المجلس إجراء تصويت إجرائي قريبًا تمهيدًا للتصويت على تعيين وورش خلفًا لجيروم باول في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

من المرجح أن يُجرى التصويت على رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأربعاء، علمًا بأن مدة ولاية الرئيس تمتد لـ4 سنوات.

انقسم أعضاء مجلس الشيوخ إلى حد كبير على أسس حزبية، إذ انضم الديمقراطي جون فيترمان، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا، إلى الجمهوريين في دعم تعيين وورش في مجلس المحافظين.