السيارة البيضاء أقل ارتباطا بالحوادث .. الذكاء الاصطناعي يعيد تسعير التأمين

منار الهليل
منار الهليل من الرياض
الأربعاء 18 فبراير 2026 14:22 |2 دقائق قراءة
"قد يسهم امتلاكك لسيارة بيضاء في الصين، في انخفاض أقساط تأمين السيارات"، إذ تشير البيانات إلى أن هذا اللون أقل ارتباطًا بحوادث السير، وفقًا لمسؤول في شركة "صن كار" وهي متخصصة بحلول خدمات السيارات وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخصيص العروض التأمينية وتحليل المخاطر بدقة أعلى.

وتؤثر مجموعة واسعة من العوامل الأخرى في قيمة القسط، مثل طريقة استخدام المركبة، ومسارات التنقل اليومية، وأنماط القيادة، فعبور تقاطعات أكثر خطورة أو القيادة في بيئات عالية المخاطر يظهر مباشرة على ارتفاع السعر المقترح.

كما يلعب الموقع الجغرافي دورا مهما، إذ قد يحصل مالك سيارة كهربائية يقيم قرب مركز صيانة متخصص على عرض تأمين أقل مقارنة بشخص يعيش في منطقة أبعد.

قال برو ووكر، كبير مسؤولي الإستراتيجية في "صن كار"، في مقابلة مع صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست: "إذا كان مالك سيارة تسلا يسكن بجوار ورشة إصلاح تابعة لشركة تسلا، فسيكون سعر التأمين له أقل من سعر التأمين لشخص يسكن في مقاطعة أخرى".

تطوّر "صن كار"، ومقرها شنغهاي، التي تأسست في 2007، حلولًا رقمية لتأمين السيارات وصيانتها، حيث تعمل على ربط السائقين بخدمات ما بعد البيع وخيارات التغطية التأمينية المختلفة، وقد عززت ابتكاراتها أخيرا عبر دمج نموذج ذكاء اصطناعي متقدم ضمن خدماتها الأساسية.

وأسفر هذا التعاون خلال الأشهر الأولى عن رفع دقة توصيات وثائق التأمين 40%، إلى جانب خفض كبير في تكاليف المطالبات وتقليص تكاليف العمالة المرتبطة بتجديد الوثائق بنسبة وصلت إلى 70%. كما تراجع زمن الاستجابة لطلبات العملاء إلى النصف تقريبًا.

وأكدت الإدارة أن استخدام بيانات السائقين والمركبات يظل محصورا في تقديم خدمات التنقل والتأمين ضمن إطار مغلق يلتزم بقواعد حماية الخصوصية المفروضة على شركات التأمين.

وبالنسبة للسيارات الكهربائية، لا تزال تكاليف التأمين أعلى قليلًا من نظيراتها العاملة بالوقود التقليدي، إلا أن الفجوة تتقلص تدريجيًا مع توسّع شبكات الصيانة وتطور المنصات الرقمية الداعمة للخدمة، ما يُتوقع أن يقود إلى تقارب الأسعار في المستقبل القريب، بحسب "ساوث تشاينا".

ويظهر هذا التحول اتساع سوق السيارات في الصين، الأكبر عالميًا، حيث واصل النمو خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع انتشار مركبات الطاقة الجديدة. ففي 2025 بلغ إجمالي المبيعات نحو 34.4 مليون مركبة بزيادة 9.4%، بينما شكّلت السيارات الكهربائية والهجينة أكثر من نصف المبيعات للمرة الأولى.

كما أظهرت النتائج المالية للشركة تحسنًا ملحوظًا، إذ سجلت صافي ربح قدره 1.4 مليون دولار في الربع الثالث من 2025 مقابل خسارة بالقيمة نفسها قبل عام، في حين ارتفعت الإيرادات 6% إلى 115.8 مليون دولار، مدفوعة بنمو خدمات التأمين على السيارات 13% لتصبح أسرع القطاعات توسعًا.

