السفارة الأمريكية تطلق سلسلة تعريفية لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع السعودية

أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في السعودية سلسلة تعريفية بعنوان «الرؤية المشتركة»، وهي فيديوهات تسلط الضوء على عمل الشركات الأمريكية في السعودية ودورها في الريادة والابتكار لدعم النمو الاقتصادي والتنمية في المملكة، بحسب بيان اليوم.

وتهدف السلسلة إلى دعم التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز حركة التجارة بما يتماشى مع التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وتعمل نحو 1300 إلى 1600 شركة أمريكية في السعودية عبر قطاعات رئيسية متعددة، دعما لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030.

ومن أبرز القطاعات التي تستقطب الاستثمارات والأنشطة التجارية الأمريكية في السعودية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والخدمات الرقمية.

وذلك إلى جانب الهندسة والإنشاءات، وإدارة المشاريع وتطوير البنية التحتية، والطاقة والبتروكيماويات، والنفط والغاز، وسلاسل الإمداد، وحلول الطاقة النظيفة.

وتمثلت القطاعات أيضا في الدفاع والطيران، ومعدات الدفاع وتطوير سلاسل الإمداد من خلال الشركات المصنعة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية، وتصنيع الأدوية وتطوير المرافق الطبية.

وتضمنت القطاعات أخيرا، الضيافة والسياحة والترفيه، كسلاسل الضيافة، وتجارة التجزئة الفاخرة، والمدن الترفيهية.