السعودية وروسيا تناقشان تعزيز الشراكة الاستثمارية في قطاعات صناعية





عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) كيريل ديميترييف، ناقش فرص تعزيز الشراكة الاستثمارية بين السعودية وروسيا في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026.

وأشاد الاجتماع بالعلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين، والتي تفتح آفاقًا أوسع لتحفيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات الصناعية الواعدة، مؤكدًا على أهمية الانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى العمل على مبادرات عملية قابلة للتنفيذ تحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما استعرض الاجتماع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والفرص النوعية التي تتيحها، والإمكانات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب المزايا التنافسية التي تجعل المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.

وتعكس مشاركة السعودية في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026 التزامها بتعزيز حضورها في المحافل الاقتصادية الدولية، وتطوير شراكات فاعلة تدعم النمو الصناعي والتعديني، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون والاستثمار.