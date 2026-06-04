السعودية وروسيا تعززان شراكتهما الاستراتيجية بـ30 اتفاقية جديدة





أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان متانة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وروسيا والتزامهما بمواصلة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.

وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية وروسيا ستوقعان 30 اتفاقية مشتركة، تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والصناعة والتعليم والسياحة، مؤكداً أن آفاق التعاون بين البلدين مفتوحة ولا تواجه أي قيود أو حدود.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى ضمن أعمال منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، التي جمعت وزير الطاقة السعودي، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، وأمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص.

وأشار وزير الطاقة إلى أن قرار الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين السعودية وروسيا أسهم بشكل ملحوظ في زيادة حركة السياحة والتبادل بين البلدين، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والشعبية بين الجانبين.

وفي ملف الطاقة، شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن السعودية ستظل مصدراً موثوقاً وصلباً للطاقة في مختلف الظروف، مؤكداً أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يمثل ضرورة أساسية للاقتصاد الدولي ولضمان أمن الإمدادات واستدامة النمو الاقتصادي.

استمرار التعاون السعودي الروسي

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك استمرار التعاون السعودي الروسي في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة العالمي لا تنعكس بشكل مباشر على الأسعار فحسب، بل تمتد آثارها إلى قطاعات حيوية أخرى تشمل البتروكيماويات والأمن الغذائي.

وأوضح نوفاك أن الحفاظ على أمن الطاقة العالمي يتطلب مواصلة الاستثمار في مشاريع النفط والغاز، محذراً من أن تراجع الاستثمارات قد يؤدي إلى اختلالات مستقبلية في توازن الأسواق وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد.

بدوره، أشاد أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص بالدور المحوري الذي لعبته السعودية وروسيا في دعم استقرار أسواق الطاقة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن التنسيق بين البلدين كان عاملاً أساسياً في مواجهة التقلبات العالمية والحفاظ على توازن السوق.

وأشار الغيص إلى أن التوقعات الحالية لا تشير إلى انخفاض كبير في الطلب العالمي على النفط، داعياً إلى استمرار الاستثمارات في قطاع الطاقة والاستعداد للطلب المستقبلي، مؤكداً أن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل يجب ألا تتأثر بالأحداث الاستثنائية أو التقلبات المؤقتة.

وتعكس التصريحات الصادرة خلال المنتدى توافقاً سعودياً روسياً ودولياً على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالتوازي مع تبني سياسات تضمن استقرار أسواق الطاقة العالمية، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الدولي تحديات متزايدة تتطلب شراكات استراتيجية ورؤى طويلة المدى لضمان أمن الطاقة واستدامة النمو.