الاثنين, 18 مايو 2026 | 1 ذُو الْحِجَّة 1447
"السعودية" للحج والعمرة تعتزم التوسع إلى حجاج الداخل العام المقبل

باسم باوزير وابتسام عزام من جدة
السبت 16 مايو 2026 21:16 |2 دقائق قراءة
جانب من تجهيزات الشركة للحجاج. تصوير: غازي مهدي

من المنتظر أن تبدأ الشركة السعودية للحج والعمرة -التابعة لمجموعة السعودية- تقديم خدماتها لحجاج الداخل لأول مرة بدءا من العام المقبل وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" عامر آل خشيل، الرئيس التنفيذي للشركة.

آل خشيل أوضح أن الشركة ستستضيف نحو 4200 حاج خلال موسم حج هذا العام، قادمين من 43 دولة حول العالم، في مقدمتها الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وعدد من الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تنطبق عليها المتطلبات التنظيمية، بنمو سنوي يقدر بـ300% مقارنة بموسم الحج الماضي.

الشركة السعودية للحج والعمرة انتقلت من إدارة برج واحد في مشعر منى إلى تشغيل وإدارة 3 أبراج متكاملة، ما أسهم في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين توزيع الحجاج، ووفقا للرئيس التنفيذي فمواقع إقامة الحجاج في منى مستوحاة من مقصورات الدرجة الأولى على متن طائرات "السعودية"، كما تعمل الشركة على تشييد مخيم مطور بنظام طابقين في مشعر عرفات، بهدف استثمار المساحة لخدمة عدد أكبر من الحجاج.

ووفقا لآل خشيل يعد هذا تحولا في عمل الخطوط السعودية التي عملت طوال 80 عاما على نقل الحجاج في أسطولها الجوي، وهي اليوم تتوسع في تقديم الخدمات داخل المشاعر المقدسة.

"الشركة السعودية للحج والعمرة" تأسست  كذراع تابع لمجموعة الخطوط السعودية في مجال تقديم الخدمات للحجاج مطلع 2024 ، وحصلت الشركة على ترخيصها الرسمي لممارسة خدمة الحجاج من وزارة الحج والعمرة في العام نفسه.

ويعد هذا العام هو الثاني للشركة في تقديم خدمات الحج والعمرة، عبر نموذج تشغيلي حاز على رضا الحجاج، ما دفع الشركة كما يقول آل خشيل إلى مضاعفة طاقتها الاستيعابية إلى 3 أضعاف مقارنة بالموسم الماضي، مع استهداف الوصول إلى أرقام أكبر خلال السنوات الـ4 المقبلة.

وفي جانب التقنية، أكدت الخطوط السعودية إنشاء مركز عمليات متكامل خلال موسم الحج الحالي، مرتبط بعدد من الجهات ضمن المنظومة، لإدارة أكثر من 11 ألف مهمة تشغيلية لخدمة الحجاج، مع متابعة رحلة الحاج منذ وصوله إلى مطارات السعودية وحتى مغادرته بعد انتهاء المناسك.

وفيما يتعلق بالاستثمار أوضح آل خشيل أن الخطوط السعودية للحج والعمرة تعمل بالشراكة مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، إحدى الشركات المملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال استئجار مبانٍ وأبراج في المشعر، إلى جانب التكامل مع شركات المجموعة السعودية، ومنها السعودية العقارية، وكاتريون، والسعودية للخدمات الأرضية، وميديكال فقيه .

من جهته أوضح للاقتصادية مازن الذكير مدير التعاقدات والتوريد في شركة السعودية للحج والعمرة بأن الشركة هذا العام حرصت على تطوير تجربة ضيوف الرحمن عبر توفير خيام ذكية مستوحاة من صالات الفرسان في مطارات السعودية.

وأكد أن الخيام الذكية جرى تجهيزها بأحدث التقنيات، بما يشمل أنظمة التحكم بالإضاءة والصوتيات، إلى جانب العزل الحراري وأنظمة التحكم بدرجات الحرارة بما يوفر بيئة مريحة للحجاج في مختلف الأوقات.

