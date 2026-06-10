السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في صندوق خوارزمي جديد لدعم شركات التقنية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) استثمارها في صندوق «خوارزمي للاستثمار الجريء 2»، الذي تديره شركة الخوارزمي المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، في خطوة تستهدف تعزيز تمويل الشركات الناشئة سريعة النمو ودعم منظومة الاستثمار الجريء في المملكة.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة العاملة في قطاع التقنية والقطاعات المعتمدة على التقنية، بدءًا من مرحلة التأسيس وحتى الجولة التمويلية (أ)، مع تركيز خاص على الفرص الواعدة في مجالات التقنية المالية والتجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

"السعودية للاستثمار الجريء" تستثمر في "صندوق محفز النمو" للملكية الخاصة

وقالت نوره السرحان، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة السعودية للاستثمار الجريء، إن الاستثمار في صندوق «خوارزمي للاستثمار الجريء 2» يأتي امتدادًا لدور الشركة في تطوير سوق رأس المال الجريء بالمملكة، ودعم مديري الصناديق المحليين الذين يستثمرون في الشركات الناشئة خلال مراحل نموها الأولى.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تسهم في توسيع خيارات التمويل المتاحة لرواد الأعمال، وتمكين الجيل الجديد من الشركات السعودية سريعة النمو من الوصول إلى رأس المال اللازم للتوسع وتحقيق النمو المستدام.

شراكة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

من جانبه، أكد عبدالعزيز التركي، الشريك الإداري في خوارزمي فينتشرز، أن الشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء تعكس التزام الجانبين بدعم رواد الأعمال وتسريع نمو الشركات التقنية الواعدة.

وأوضح أن الصندوق سيواصل الاستثمار في مؤسسين يمتلكون نماذج أعمال قابلة للتوسع، بما يسهم في تعزيز الابتكار وخلق قيمة اقتصادية ودعم مكانة المملكة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار الجريء.

يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تأسست عام 2018، وهي شركة استثمارية تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لـ صندوق التنمية الوطني.

وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف مراحل نموها، من مرحلة ما قبل التأسيس وحتى ما قبل الطرح العام الأولي، وذلك عبر الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملكية الخاصة، إضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات والمنشآت الواعدة.