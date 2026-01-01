السعودية توقف 4 شركات لخدمات المعتمرين

أوقفت وزارة الحج والعمرة السعودية 4 شركات من شركات تقديم الخدمة، بعد رصد عدد من المخالفات المرتبطة بتنظيم خدمات المعتمرين.

الوزارة أوضحت أن المخالفات المرصودة تمثلت في تقديم كشوفات تفويج غير صحيحة من قبل شركتين، فيما لم تلتزم شركتان بتسكين المعتمرين وفق الترتيبات المعتمدة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة بشكل فوري، بما يضمن حفظ حقوق ضيوف الرحمن ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات، مبينةً أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

"الحج والعمرة" شددت على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات النظامية أو التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطًّا أحمر لا يُسمح بتجاوزه، داعيةً جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة وتقديم الخدمات وفق الترتيبات المعتمدة.