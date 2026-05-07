السعودية توسع قائمة المتعاملين الأوليين لأدوات الدين المحلية بضم "HSBC"





​وقَّعت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية مع بنك "إتش إس بي سي" لتعيينه متعامل أولي بأدوات الدين الحكومية المحلية، لينضم بذلك إلى المؤسسات المالية الدولية الست التي سبق انضمامها إلى برنامج المتعاملين الأوليين وهي: بنك "بي إن بي باريبا"، وشركة سيتي جروب، وشركة جولدمان ساكس، وبنك جي بي مورجان، وبنك ستاندرد تشارترد، و بنك سوسيتيه جينرال.

يضاف ذلك إلى المؤسسات المالية المحلية الـ10 وهي: البنك الأهلي السعودي، والبنك السعودي الأول (ساب)، وبنك الجزيرة، ومصرف الإنماء، ومصرف الراجحي، وشركة البلاد للاستثمار "البلاد المالية"، وشركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال"، وشركة الراجحي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.

وقال المركز في بيان اليوم إن هذه الاتفاقية استكمالاً للجهود المبذولة والساعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي من خلال تمكين مؤسسات القطاع المالي وتطوير سوق مالية متقدمة، وتؤكد الاتفاقية دور المركز في تعزيز الوصول لأسواق الدين المحلية عن طريق تنويع قاعدة المستثمرين، وذلك لضمان استدامة الوصول إليها، ودعم تنمية السوق الثانوية، وقد أسفرت هذه الجهود عن الإدراج المزدوج في كل من مؤشر جي بي مورجان لأدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة ومؤشر بلومبيرغ للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة مؤخراً، مما سيساهم في زيادة حضور أدوات الدين السعودية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية، وتعزيز السيولة في السوق الثانوية، ورفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي.

وأشار إلى أن طلبات الاكتتاب في السوق الأولي لأدوات الدين الحكومية المحلية تُقدم إلى المركز الوطني لإدارة الدين من خلال المتعاملين الأوليين المتعاقد معهم وذلك بشكل شهري مجدول، ويتولى المتعاملون الأوليين تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين.