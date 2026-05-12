السعودية تقفل إصدار مايو 2026 من برنامج الصكوك المحلية بإجمالي 2.4 مليار ريال

أنهى المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اليوم استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو 2026 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، وحُدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.418 مليار ريال، بحسب البيان الصادر عن المركز الثلاثاء.

ويأتي الطرح ضمن برنامج الصكوك المحلية الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لإدارة الاحتياجات التمويلية الحكومية، وتعزيز سوق أدوات الدين المحلية، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير القطاع المالي وزيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.

5 شرائح تستحق من 2031 وحتى 2041

بحسب بيان المركز، توزعت الإصدارات على 5 شرائح متفاوتة الآجال، ما يعكس تنوع الطلب الاستثماري ومرونة إستراتيجية التمويل الحكومية، حيث بلغت قيمة الشريحة المستحقة في 2031 نحو 348 مليون ريال، فيما بلغت شريحة 2033 نحو 35 مليون ريال.

واستحوذت الصكوك طويلة الأجل على الحصة الأكبر من الطرح، إذ بلغت قيمة شريحة 2036 نحو 1.010 مليار ريال، فيما سجلت شريحة 2039 نحو 1.015 مليار ريال، بينما بلغت الشريحة المستحقة في 2041 نحو 10 ملايين ريال.



